'Eğitimin içeriğini yeniden düşün'

Türkiye’de eğitim alanında faaliyet gösteren öncü 6 Vakıf; Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV), Aydın Doğan Vakfı, Enka Vakfı, Mehmet Zorlu Vakfı, Sabancı Vakfı ve Vehbi Koç Vakfı tarafından desteklenen ve yürütücülüğünü Eğitim Reformu Girişimi’nin (ERG) üstlendiği Öğretmen Ağı, pandemiyle birlikte değişen koşulların eğitimi geri dönülemez biçimde değiştirdiğinden yola çıkarak geleceğin eğitiminin tartışıldığı “Bağlantılar” isimli çevrimiçi panel serisi devam ediyor.
7 Ocak Perşembe günü saat 20.00’de yayınlanacak dördüncü bölüm, “Eğitimin İçeriğini #YenidenDüşün başlığıyla Mehmet Zorlu Vakfı’nın işbirliği ile gerçekleştirilecek. Zorlu Holding Kurumsal İletişim Genel Müdürü Aslı Alemdaroğlu, MEF Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Yetkin Gençler (YetGen) Kurucusu Prof. Dr. Erhan Erkut, Değişim Elçisi öğretmen eğitimci ve yazar Ayşe Alan’ın katılacağı panelin moderatörlüğünü ise, Öğretmen Ağı Danışmanı Batuhan Aydagül üstlenecek.