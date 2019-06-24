24 Haziran 2019 Pazartesi
İSTANBUL 
30°C / 23°C
GALERİ VİDEO
BIST 95.120 1.17 EURO 6,6240 0.03
USD 5,8160 -0.11 ALTIN 263,090 0.40
CANLI BORSA
TÜMÜ

'Eğitim ablası'na 15 yıl hapis istemi

24 Haziran 2019 Pazartesi - 16:37 | Son Güncelleme : 24 06 2019 - 16:37

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "eğitim ablası" olduğu iddia edilen ve ByLock kullandığı belirlenen tutuklu sanık Havva Y. hakkında 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.


FETÖ soruşturması kapsamında mayıs ayında tutuklanan 47 yaşındaki  sanıkla ilgili "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hazırlanan iddianame,  Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.
 
İddianamede, Havva Y'nin, ByLock yazışmalarında, gruptaki üyelere  örgüt elebaşı Fetullah Gülen'den gelen mesajları yönlendirdiği öne sürüldü.
 
Sanığın, FETÖ elebaşının, Hazreti Muhammed ile görüştüğü yalanını  yaydığı belirtilen iddianamede, örgüt üyelerinden finansal taleplerde de  bulunduğu kaydedildi.
 
İddianamede, "Şüphelinin, telefon iletişim trafiği (HTS) kayıtlarının  çözümlenmesi ve eşleştirilmesi sonucunda, haklarında yurt genelinde FETÖ/PDY  terör örgütü soruşturmaları kapsamında işlem yapılan pek çok şahısla irtibatları  bulunduğu tespit edilmiştir." bilgisine yer verildi.
 
Sanığın örgüt üyeleriyle paylaştığı, dini duyguları istismar içerikli  mesajlardan birinde geçen ifadeler, iddianamede şöyle belirtildi:
 
"Kırıkkale'de işçi abilerle bir salondayız. Hocaefendi sohbet ediyor.  Sinevizyonda yeşil bir listede Bank Asya'ya ve zor zamanlarda hizmetlere sahip  çıkanların ismi var. 'İşte bunlar cennetlik liste.' diyor. Bir de kırmızı liste  vardı. Bunlar da süreçten ayrılanlar. Hocaefendi bunların üzerine sohbet etti.  Sohbetin sonunda 'Sorusu olan var mı?' diye sordu. Bir abimiz 'Süreç ne zaman  bitecek?' diye sordu. Hocaefendi gülümsedi, 'Bu soruyu bekliyordum.' dedi. 'Bu  sorunun cevabı, yan odada davanın sahibi var. O Hazreti Muhammed. Cevabı o  versin.' dedi. Yan odadan Efendimizin sesi duyuldu. 'Dışarıdakiler içeridekilerle  aynı seviyeye gelene kadar devam edecek.' dedi."
 
Sanık hakkında düzenlenen iddianamede, cep telefonundan yaptığı ByLock  yazışmalarında, "Önemli listelerin cevşenlerin içinde flaş bellekte saklandıkları  şeklinde bilgiler elde etmişler. Aramalarda cevşenlerin içine muhakkak  bakıyorlarmış. Boyunlara takılanlar da dahil. Genel bir uyarı yapılmasında fayda  var." telkininde bulunduğu da ifade edildi.
 
İddianamede, Havva Y'nin 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle  cezalandırılması isteniyor.
 

ETİKETLER

©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.