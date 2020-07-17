‘E-sigara’ya ihracat yolu

Elektronik sigara ithalatının Cumhurbaşkanı kararıyla yasaklanmasının ardından, daha önce ithalat işlemleri başlatılan milyonlarca liralık ürün ortada kaldı. Tasfiye işlemleri askıya alınan 10 milyon liralık elektronik sigara ve parçası ile ilgili alınan karar uyarınca, söz konusu ürünler yurtdışına ihraç edilerek gelir elde edilecek.

Şubatta yayımlanan Cumhurbaşkanı kararında; sigara, sarmalık kıyılmış, pipoluk, nargilelik tütün mamulleriyle puro ve sigarillo haricindeki tütün mamulleri, ısıtılarak ya da yakılarak tüketilenler ve nikotin içeriğine bakılmaksızın tütün mamulünü taklit eder tarzda kullanılan elektronik sigara ve elektronik nargile dahil her türlü mamul ve bunların tüketiminde kullanılan elektronik cihaz, aksam, yedek parça ve solüsyonlarının ithali yasaklanmıştı.

Daha sonra Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan düzenlemede ise bazı istisnalar sağlanmıştı. Bu kapsamda, 18 yaşını doldurmuş yolcuların, kullanmakta olduğu bir adet elektronik sigaraya izin verilmesine, 200 adete kadar ısıtılan tütün mamülü ile toplamda 30 ml’yi aşmamak üzere kartuş ve solüsyonlar ile 10 adete kadar tek kullanımlık elektronik sigaranın Türkiye’ye sokulmasına izin verilmişti.

10.8 milyon lira

Yapılan düzenlemeler nedeniyle, ithalat süreci önceden başlamış olan yüklü miktarda elektronik sigara ve parçası ise tasfiyelik hale geldi. Ticaret Bakanlığı’ndan gümrük ve dış ticaret bölge müdürlüklerine yazılan yazıda, Tasfiye Yönetim Sistemi (TYS) üzerinde gerçekleştirilen incelemelerde, söz konusu mevzuat düzenlemelerinin hazırlanması aşamasında tasfiye işlemleri askıya alınan yaklaşık CIF değeri (gümrük kıymeti) 10.8 milyon TL olan elektronik sigara ve aksamının tespit edildiği belirtildi. Tasfiyelik hale gelen eşya ve araçların bir an evvel tasfiye süreçlerinin tamamlanarak ekonomiye kazandırılması ve kamu hazinesine katkı yapılmasının öncelik olduğu belirtilen bakanlık yazısında, elektronik sigara ve aksamlarının ihraç amaçlı satışı için tasfiye işlemi yapılması istendi. (Milliyet)