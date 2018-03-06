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'e-Devlet'te miras sorgulama yoğunluğu

AA |  06 Mart 2018 Salı - 18:59 | Son Güncelleme : 06 03 2018 - 18:59

Adalet Bakanlığının yaptığı çalışmayla mirasçılık belgesinin "e-Devlet" üzerinden verilmesine başlanmasının ardından bugünkü işlem sayısı 436 bin 491'e ulaştı.


 
Alınan bilgiye göre, Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı,  sulh hukuk mahkemelerinin kararıyla verilen mirasçılık belgelerine "e-Devlet"  üzerinden ulaşılmasına yönelik çalışma yaptı. Çalışmaların tamamlanmasıyla Bakanlığın, "e-Devlet" üzerinden sunduğu  hizmetler arasına "Veraset İlamı Sorgulama" da eklendi.
 
 "e-Devlet" üzerinden, ölüm tarihi 1990 yılı ve sonrası olan kişilerin  mirasçılık belgesinin verilmesine 22 Şubat'ta başlandı. Uygulamanın hayata geçtiği ilk gün 2 bin 540 işlem yapıldı. Dün, yeni  uygulamanın başladığına ilişkin duyuruların yapılmasının ardından 288 bin 347,  bugün ise 436 bin 491 işlem yapıldı.  Uygulamanın başlamasından itibaren 13 günde toplam 757 bin 506 kişi  mirasçılık belgesine "e-Devlet" üzerinden ulaştı. Mirasçılık belgesi sorgulamasında miras bırakanın vatandaşlık  numarasının bilinmesi şartının da kaldırılması yönünde çalışma yapılırken,  kişilerin kendi vatandaşlık numaralarını girmeleriyle mirasçılık belgelerine tek  işlemle ulaşmalarının hedeflendiği öğrenildi.

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