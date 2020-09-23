Obezite ve Metabolik Cerrahi uzmanı Opr. Dr. Doğan Erkal, yaptığı açıklamayla çağın hastalığı obezite ilgili vatandaşları bilgilendirdi. Opr. Dr. Erkal, dünyada giderek artan obeziteye dikkat çekerek, uyarılarda bulundu.

“800 milyon insan obez”

Dünya Sağlık Örgütünün obeziteyi ‘sağlığı bozacak ölçüde vücutta anormal ve aşırı yağ birikmesi’ olarak tanımladığını belirten Erkal, “Morbid obezite ise hastalık derecesinde şişmanlık olarak tanımlanır. Obezite, önlenebilir ölüm nedenleri arasında şu anda sigaradan sonra 2’nci ölüm sebebi. 2019 yılı verilerine göre dünyada 800 milyon insan obez, 2,3 milyar insan ise fazla kilolu” dedi.

“Cerrahi yöntemle morbid obezite kalıcı olarak ortadan kalkıyor”

Sıklıkla başvurulan bir yöntem olan diyet le kilo vermeye de değinen Erkal, “Morbid obezseniz ilk yapmanız gereken, durumun ciddiyetini kabullenmek ve zaman kaybetmeden tıbbi yardım almak. Morbid obezlerin diyet ve egzersiz yapmaları durumunda dahi kalıcı olarak kilo kaybetme oranları yüzde 2’ler düzeyindedir, diğerleri verdikleri kiloları bir şekilde geri almaktadır. Obezite cerrahisi, morbid obeziteyi kalıcı olarak ortadan kaldıran tek ve en etkili tedavi yöntemidir” diye konuştu.

“Obezite birçok hastalığa yol açıyor”

Obezitenin birçok hastalığa yol açtığının altını çizen Opr. Dr. Erkal, son yıllarda obezitenin ciddi bir hastalık olarak kabul edildiğinin altını çizdi. Obezitenin tedavi edilebileceğini söyleyen Erkal, “Obezite cerrahisinde kullanılan birçok yöntem var. Dünyada ve ülkemizde genel olarak tüp mide ameliyatı yapılmaktadır. Bunun dışında aşırı fazla kilosu olmayan hastalara ve tüp mide ameliyatı olması riskli hastalarda ameliyatsız mide balonu ve mide botoksu tercih edilmektedir” ifadelerini kullandı.

Obezite ile mücadelede kullanılan cerrahi yöntemleri anlatan Erkal, “Tüp mide ameliyatı işlemi sonrası midenin yaklaşık yüzde 75-80’lik kısmı çıkarılmış olur. Bu ameliyatta midenin iştah hormonu (ghrelin hormonu) salgılayan fundus kısmı da tam olarak çıkarıldığı için hastanın ameliyat sonrası iştahı azalır. Hem bu mekanizma hem de mide hacminin küçülmesine bağlı alınan kalori miktarının azalmasıyla birlikte hasta fazla kilolarını vermeye başlar.

Ameliyatsız olarak uygulanan mide balonunda ise işlem ameliyatsız bir şekilde hastanın kısa süreli uyutularak hiçbir şey hissetmeden, endoskopik olarak ve yaklaşık 20 dakikada mide balonu işlemi biter. Mideye yerleştirilen balon hava ya da su ile şişiriliyor ve 6 ay ya da 1 yıl süre ile midede kalıyor ve süre sonunda yine ameliyatsız endoskopik olarak çıkartıyor.

Bu süre içinde hasta fazla kilolarının yüzde 30-60’nı kaybeder. Ameliyatsız olarak gastroskopiyle uygulanan bir diğer işlem olan mide botoksu; risk taşımayan bir yöntemdir ve yaklaşık 20 dakika sürmektedir. Midenin giriş ve çıkış kısımlarına 40 noktaya botoks uygulanarak 2 şekilde etkisini gösteren bir işlemdir.

Öncelikle midenin girişine yapılan botoks açlık hormonu ( ghrelin ) salgılayan bezleri felç ederek açlık hormonun salgılanmasını engellemekte ve tokluk hissi vermektedir. İkinci olarak da midenin kasılmasını engelleyerek boşalmasını engellemekte ve dolu bir mideyle tokluk hissi sağlamaktadır. Bu işlem daha çok 10-15 kilo fazlası olan hastalara uyguladığımız diyetle ve sporla desteklenen bir yöntemdir. Aşırı derecede obez hastalar için bir tedavi seçeneği değildir” dedi.