"Dünya şalgam suyunu keşfetti"

COVİD-19 salgınıyla birlikte tüm dünyada probiyotik ürünlere olan ilgi her geçen gün artmaya devam ederken, probiyotik açısından zengin olan şalgam suyuna tüm dünyadan talep yağıyor. Adana’dan 46 ülkeye yılda 18 milyon litre şalgam suyu ihraç edildiğini ifade eden Selahiddin Nas, “Pandemi döneminde dünyanın şalgam suyuna olan ilgisi ciddi oranda arttı. Dünyaya şalgam suyunu sevdirmeyi başardık” dedi.

Sağlık ve lezzeti bir arada sunan 500 yıllık geçmişe sahip şalgam suyuna dünyanın ilgisi her geçen gün artmaya devam ediyor. Dünyada sadece Türkiye’de üretilen şalgam suyuna olan ihracat talebinin oldukça arttığını ifade eden Kilikya Yönetim Kurulu Başkanı Selahiddin Nas, “Uzun bir süredir gerek marka gerekse sektör olarak şalgam suyunu dünyaya tanıtmak için ciddi emek verdik. Son süreçte özellikle pandemi döneminde verdiğimiz emeklerin karşılığını almaya başladık. Covid-19 ile mücadelede şalgam suyunun probiyotik gücünü ve bağışıklığa olan faydasını elimizden geldiğince, dilimizin döndüğünce dünyaya anlatmaya çalıştık. Ne mutlu ki bu çabalarımızın sonucunda son dönemde şalgam suyu ihracatımız rakamsal olarak ciddi bir artış gösterdi” dedi.

İngiltere, Rusya, Almanya, Firma olarak dünyada yeni ve sağlık lı bir içecek alışkanlığı oluşturmak için birçok uluslararası proje ürettiklerini ifade eden Selahiddin Nas, “Adana’dan 46 ülkeye yılda 18 milyon litre şalgam suyu ihraç ediliyor. Biz şirket olarak Amerika Fransa , Belçika, Hollanda Kanada ve Uzakdoğu başta olmak üzere 30’dan fazla ülkeye şalgam suyu ihraç ediyoruz. Tüm dünyada gazlı ve sağlıksız içeceklerden kaçış var. Tüm dünyadaki bilinçli tüketiciler içtikleri ürünlerin öncelikli sağlıklı olmasını istiyor. Yaptığımız tanıtım çalışmalarıyla biz bu tür tüketicilere şalgam suyuyla yeni bir alternatif sunuyoruz. Şalgam lezzeti dünyada bilinen bir ürün olmadığı için tadım yapılması ve anlatılması gerekiyor. Bu nedenle uluslararası önemli fuarlara katılıyor ve tanıtım gerçekleştiriyoruz. Farklı ülkelerde gerçekleştirilen gastronomi şenlikleri de tanıtım için faydalı oluyor. Şalgam suyunun kekremsi tadı ilk önce onlara farklı gelse de tükettikçe ve sağlığa olan faydalarını keşfettikçe şalgam suyuna yabancıların ilgisi her geçen gün artıyor. Acılı, sarımsaklı ve organik şalgam çeşitleri oldukça yoğun talep görüyor. Avrupa ’da şalgam sadece içecek olarak değil yemek tariflerinde de kullanıyor. Özellikle salatalarda, bulgurla yapılan yemeklerde ve makarnalarda şalgam adeta sos olarak yemeklerin içinde kullanılıyor” ifadelerine yer verdi.

“EN LEZZETLİSİ ADANA’DA”

Hatay, Osmaniye, Ülkemizde çok lezzetli şalgam sularının imal edildiğinin altını çizen, aynı zamanda Şalgam Üreticileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı olan Selahiddin Nas, “Ankara, Konya Mersin ve İstanbul gibi illerde de şalgam üretimi yapılıyor ama en lezzetli şalgam suyu Adana’da üretilir. Şalgamın mayalanma sürecinde en iyi şartlar Adana’da gerçekleşir”dedi.

"TÜRKİYE’DE 2,5 L ÇUKUROVA’DA 5 L TÜKETİLİYOR"

Türkiye’de şalgam sektöründe 20 bin kişi istihdam edildiğini ve yılda 60 milyon litre şalgam suyu üretildiğini ifade eden Nas, “Şalgam fermante bir üründür. Tarladan özenle toplanan siyah havuçlar ve şalgam doğranıp suyla yıkandıktan ve ayıklandıktan sonra içi su dolu fıçılara boşaltılıyor. Bulgur, siyah havuç, şalgam ve su birleşimi ile üç aşamalı fermantasyon işlemi sonrası yaklaşık 45 gün fıçılarda bekletildikten sonra el değmeyen üretim teknolojisinde şişelere doldurulmaktadır. Türkiye’de kişi başına şalgam suyu tüketimi ortalama 2.5 Litre iken Çukurova bölgesinde bu rakam nerdeyse 2 katına çıkarak 5 litre oluyor. Doğu ve Güney Doğu Anadolu ’da acılı şalgam oldukça yoğun tüketilirken diğer bölgelerimizde acısız şalgam tercih ediliyor”dedi.

"TAM BİR SAĞLIK DEPOSU"

Çukurova Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü tarafında hazırlanan araştırmada şalgamın bilimsel faydalarının ortaya koyulduğunu ifade eden Selahiddin Nas, ”Pandemi sürecinde şalgam suyuna olan talep yur tiçinde de arttı. Bilim insanları şalgam suyunun faydalarını medyada halkımızla paylaştıkça, insanlarımız adeta şalgamı yeniden keşfetti” şeklinde konuştu.