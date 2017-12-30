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'Dünya 5'ten büyüktür' şarkı oldu!

AA |  30 Aralık 2017 Cumartesi - 11:14 | Son Güncelleme : 30 12 2017 - 11:27

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Birleşmiş Milletler'in (BM) 5 daimi üyesinin veto hakkını eleştirirken kullandığı "Dünya 5'ten büyüktür" sözünden ilham alınarak hazırlanan "The World Is Bigger Than Five" isimli İngilizce şarkı, Türkçe alt yazılı özel kliple yayımlandı.


AK Parti İstanbul Milletvekili Aziz Babuşçu'nun girişimiyle hazırlanan  şarkının sözlerini Turgay Evren yazdı. Ek'rem isimli sanatçının besteleyip  seslendirdiği "The World Is Bigger Than Five", Türkçe alt yazılı olarak sosyal  paylaşım sitelerinde yer almaya başladı.
 
Konuyla ilgili AA muhabirine konuşan Aziz Babuşçu, Cumhurbaşkanı  Erdoğan'ın Türkiye'nin yanı sıra dünya mazlumlarının da lideri olduğunu söyledi.  Babuşçu, bunun kanıtının ise, "Dünya 5'ten büyüktür" cümlesi olduğunu dile  getirdi.
 
 
Erdoğan'ın son dönemde kullandığı "Güçlü olmak, haklı olmak değildir"  cümlesinin de çok önemli olduğunu ifade eden Babuşçu, onun liderliğini bir  şarkıyla dünyaya, tüm mazlumlara duyurmayı düşündüklerini vurguladı.
 
Aziz Babuşçu, "Düşünce bana ait ama sözler ve seslendirmesi yine aynı  duyarlılıktaki insanların bir araya gelerek yapabilecekleri bir şeydi. Bir  İngilizce öğretmeni, Turgay Evren Diyarbakırlı bir Kürt, sözlerini yazdı. Yine bu  vatanın evladı, İsviçre'de yaşayan Bayburtlu Muhammed kardeşimiz de çok güzel  seslendirdi. İstiyoruz ki, Sayın Cumhurbaşkanımızın bu dünya liderliğini,  mazlumların liderliğini bir şarkıyla insanlara ulaştıralım. İngilizce olarak  seslendirildi, Türkçe alt yazıyla beraber." şeklinde konuştu.
 
Şarkının klibinde yer alan görüntülerin, sadece Müslüman coğrafyalarda  değil, dünyanın farklı bölgelerinde yaşanan dramları ortaya koyduğunu dile  getiren Babuşçu, şarkının, insanların duygu dünyalarına hitap ettiğini, onları  harekete geçmeye çağırdığını belirtti.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sudan'da karşılanma şekline de değinen  Babuşçu, şunları kaydetti:
 
"Dünyanın mazlumları tarafından bağırlarına basılan, kucaklanan,  alkışlanan, sevilen bir lideri, kendi ülkesinde, siyasi rant devşirme peşinde  olan siyasetçilerin, muhalefetin anlayamamış, kavrayamamış, görememiş olması ve  bu karşıtlığın yer yer ülkesinin, milletinin aleyhine pozisyon almaya gidecek  kadar yoldan çıkmış olması üzdü doğrusu. Bu toprakların çocuğu bir liderin, dünya  mazlumları tarafından muhabbetle, sevgiyle ve kendi geleceklerinin de lideri  olarak algılanmış olması, medeniyet birikimimizin değerlendirmesiyle  baktığımızda, bu ülkenin bir evladı, milletvekili olarak beni son derece  gururlandırdı."
 
 "Kudüs meselesi nihayetlenene kadar dünya gündeminde tutacağız"
 
AK Parti İstanbul Milletvekili Babuşçu, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın  (İİT), Kudüs merkezli kurulmuş bir örgüt olduğunu hatırlatarak, "Halkların  diliyle, devletlerin dili aynı olmuyor. Bugüne kadar İİT de Kudüs merkezli  kurulmuş olmasına rağmen beklenen misyonu yerine getirememişti. Sayın  Cumhurbaşkanımız İstanbul'da düzenlenen toplantında, İİT'nin yapısının değişmesi  gerektiğine dair de bir not düştü, bu önemliydi. Recep Tayyip Erdoğan  önderliğinde İİT'nin İstanbul'da toplanması, Kudüs'ü başkent olarak tanıyan bir  deklarasyonu kaleme almış olması ve bunun devamında da BM'de, 'Dünya 5'ten  büyüktür' sözüyle, 9'a karşı 128 oyla bir karar dönüştürmüş olması, nasıl büyük  bir millet olduğumuzu gösterdi. Şu anda çok yoğun bir şekilde Türkiye'den Kudüs'e  ziyaretler oluyor. Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanımız Hasan Turan Bey'in  özel çalışmaları var, Türkiye hem Parlamentosuyla hem Sayın Cumhurbaşkanımızın  önderliğinde Kudüs meselesini nihayetlendirinceye kadar dünya gündeminde tutmaya  ve sonuç almaya yönelik çalışmalar yapmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Dünya 5'ten büyüktür' The World Is Bigger Than Five şarkı Ek'rem ingilizce altyazı
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