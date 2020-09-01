"Dr. House fanları da bizi izliyor"

Dünya çapında büyük bir hayran kitlesi edinen House M.D.’nin Türkiye uyarlaması olan, Hekimoğlu adıyla da Türkiye’de sadık izleyicisi olan dizi nin yeni bölümü, 1 Eylül Salı akşamı saat 20.00’de ekrana gelecek.

Hekimoğlu’nun başrol oyuncuları Timuçin Esen, Okan Yalabık , Ebru Özkan, Kaan Yıldırım, Aytaç Şaşmaz ve Damla Colbay, yeni sezonu ve dizinin başarısını anlattı.

-Yeni yayın döneminde Hekimoğlu izleyicilerini neler bekliyor?

TİMUÇİN ESEN: Yeni sezonda ekip birbirinden zor vakaları çözmeye çalışırken tüm ekibin bilinmeyen yönleri, geçmişleri ve özel hayatları biraz daha açığa çıkacak.

OKAN YALABIK: Birbirinden ilginç vakalar bekliyor.

EBRU ÖZKAN: Dizimiz kaldığı yerden tüm heyecanı ve yeni sürprizleriyle devam ediyor.

KAAN YILDIRIM: Bu projenin en güçlü taraflarından birinin, seyirciye ve oyunculara birçok yeni bilgi öğretmesi olduğunu düşünüyorum. Bu sezon da seyirci ile birlikte bizim de birçok yeni bilgi edindiğimiz bir sezon olacak. Onun dışında eğlenceli sahneler zaten projenin olmazsa olmaz bir parçası. Yavaş yavaş her karakterin hikayesine ve iç dünyasına yolculuk yapacağımız bir sezon olacak.

AYTAÇ ŞAŞMAZ: Yeni oluşumlar ve her zaman olduğu gibi zor vakalar var. İzleyicinin yine yeni bilgiler edinirken bir yandan da kendilerinden bir şeyler bulabileceği hikayeler söz konusu.

DAMLA COLBAY: Bu sezon kaldığımız yerden, yine çok heyecan verici vakalarla ve hikayelerle ekran karşısında olacağız. Kendi adıma seyircilerimizle birlikte olmayı çok özledim. Her hafta yeniden onlarla paylaşımda bulunabiliyor olduğum için çok mutluyum.

-Dizi kısa sürede çok sevildi, sadık izleyici kitlesi yarattı. Yerelleşen Dr. House’u, dizinin orijinal versiyonunun fanları bile artık severek izliyor. Bu başarı nasıl sağlandı?

T.E: Orijinal senaryonun dramatik yapısına sıkı bir şekilde bağlı kalmak ve dramanın özünü ve karakterleri abartıya kaçmadan titiz bir şekilde ülkemiz kültürüne uyarlamak... Ve tabi ki kast uyumu.

O.Y: Karakterlerinin ve bölüm hikayelerinin TV’de alıştığımızın dışında hikayeler ve kahramanlar olmasından kaynaklanıyor olabilir... Çünkü her bölümde bilim insanları bir sorun çözmeye çalışıyor Hekimoğlu’nda...

K.Y: Uyarlama işlerin hemen hemen hepsinde, orijinal projenin takipçileri ilk önce reaksiyon gösterir. Bu çok normal bir durum. Bazı House fanları, Hekimoğlu’nu izledikten sonra, bizi de çok severek takip etmeye başladı. Mutlaka kabul etmeyenler de vardır. Biz bu ülkenin kültürüne ve burada ki televizyon koşullarına göre en uygun şekilde projeyi uyarlamaya gayret ettik. Tabii ki her şey bire bir olamaz. Zaten olmamalı da. O zaman taklit olur zaten. Herkes kendine göre projenin dünyasına bir şeyler katmaya çalıştı. Sonuç olarak sevilen bir proje oldu. Biz büyük bir heyecanla çalışmaya başladık bu sezon. Özellikle pandemi sürecinden sonra çalışmak hepimize çok iyi geldi.

E.Ö: İzleyici ve proje arasındaki karşılıklı samimiyetten dolayı olduğunu düşünüyorum.

A.Ş: Uyarlama bir iş olduğunu unutmamak lazım. Herkes karakterle bütünleşti ve bizim kültürümüze göre uyarlandı. Bu başarı herkesi bir çark gibi birleşmesi ve bütünleşmesi ile ortaya çıktı bence.

D.C: Başarılı bir senaryo, uyum içinde ve keyifle çalışan bir ekip var ekranda. Seyircinin izlediği her şeyde, ruhumuzdan bir parça var. Onlar da bunu hissediyor bence. Bu sezon da bizi yalnız bırakmayacaklarına ve heyecanımıza ortak olacaklarına eminim.