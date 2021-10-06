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'Doktor Rodi' kod adlı Özcan Yıldız öldürüldü

Fatih POYRAZ/ANKARA, (DHA) |  06 Ekim 2021 Çarşamba - 10:57 | Son Güncelleme : 06 10 2021 - 11:42

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) 2012'de 8 askerin şehit olduğu Hakkari-Dağlıca'daki saldırıya katıldığı belirlenen 'Doktor Rodi' kod adlı PKK'lı terörist Özcan Yıldız'ı, Irak’ın kuzeyindeki Gara'da düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.


MİT, kanlı terör eylemlerine katılan teröristleri etkisiz hale getirmeyi sürdürüyor. Terör örgütüne 1999 yılında katılan ve uzun yıllar yurt içinde çok sayıda kanlı eyleme katılan Özcan Yıldız, MİT tarafından takibe alındı. 2013 yılında Irak'ın kuzeyine kaçan, Kandil, Zap, Avaşin ve Sincar gibi alanlarda sorumlu düzeyde faaliyet yürüttüğü saptanan Yıldız, uzun süre takip edildi. Teröristin 2020 yılında örgüt üyelerinin tedavisini gerçekleştirmek amacıyla Gara alanında görevlendirildiği tespit edildi. Geçmişte Dağlıca saldırısına katılması nedeniyle hedef listesine alınan Yıldız, MİT'in özel operasyonu ile etkisiz hale getirildi.
 
MİT'in bu tür operasyonlarla, üzerinden yıllar geçse de kanlı eylemlerde yer alan teröristlerin, er ya da geç bulunarak etkisiz hale getirileceği mesajını verdiği belirtildi.
 
 
 

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Doktor Rodi Özcan Yıldız PKK
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