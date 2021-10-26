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'Doğa manzaralı' denilen daire şaşkına çevirdi! İstenen kiraya tepki yağdı...
İstanbul Kadıköy'de bir emlakçı, 5 katlı binanın bodrumundaki, 1 odalı 12 metrekarelik daireyi, 'Doğa manzaralı' diyerek aylık 1200 liraya kiralıyor. Penceresi olmayan, güneş görmeyen harabe dairenin doğayla ilişkisi, holünden çıkan akasya ağacı ve duvarlardaki örümcek ağları.
İstanbul'da kiralık daire sayısı azalırken, dairelere istenen kira fiyatları artmaya devam ediyor. Bir emlakçının internette müşteri aradığı Kadıköy Rasimpaşa Mahallesi'ndeki 5 katlı binanın bodrum katındaki 12 metrekarelik bölüm için istenen kira bedeli tepkilere neden oldu.