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'Diyarbakır'ın astronomu' Abdulkadir Topkaç yaşamını yitirdi! NASA'dan teşekkür mektubu almıştı...

'Diyarbakır'ın astronomu' Abdulkadir Topkaç yaşamını yitirdi! NASA'dan teşekkür mektubu almıştı...