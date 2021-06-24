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'Diagnovir' dünyada yankı buldu! Seri üretim başladı, 10 saniyede...
Türkiye'den dev hamle! Dünyada yankı buldu. Diagnovir için sıraya girdiler.... Bilkent Üniversitesi Ulusal Nanoteknoloji Araştırma Merkezinde (UNAM) Türk araştırmacılar tarafından Kovid-19 teşhisini 10 saniyede yüzde 99 güvenilirlikle yapabilen nanoteknoloji temelli "Diagnovir" adlı sistem, güvenilirlik testlerini geçerek kullanılmaya başlandı.