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'Dayı' filminin setinde ikinci taciz iddiası!
Adana’da çekimleri devam eden “Dayı” filmi, ikinci kez taciz iddiasıyla gündemde. Bu kez çocuk oyuncu koçu Yağmur Çağlan, görüntü yönetmeni Mehmet Türksoy Gölebeyi’nin sözlü tacizine uğradığını öne sürerek şikayetçi oldu.
Ufuk Bayraktar’ın hem başrolünü üstlendiği hem de senaryosunu Serkan Öztürk’le kaleme aldığı, Adana’da çekilen “Dayı” filmi, ikinci defa taciz iddiasıyla gündeme geldi.