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'Dayaklı' tedavi skandalında flaş gelişme! Yeni görüntüler iğrenç
Başakşehir'de çok sayıda şikayet üzerine bürosu mühürlenen, 'Mala Ali Kürdistani' adıyla bilinen Iraklı Molla Ali Kalak'ın faaliyetlerini online ve telefonla sürdürdüğü öğrenildi. Kendisini 'şifacı' olarak tanıtıp bazı hastaları sopayla vurarak tedavi etmeye çalıştığına ilişkin görüntüler çıkan Kalak'ın kendisiyle irtibata geçenlerle farklı noktalarda buluşarak umut tacirliği yapmaya devam ettiği öğrenildi. Tedavi yöntemine ilişkin ortaya çıkan yeni görüntüler ise görenleri şoke etti.
Başakşehir'de açtığı büro mühürlenen Mala Ali Kürdistani, sözde tedavisini gerçekleştirmek için sosyal medya üzerinden İstanbul'da kaydettiği videolarını paylaşıp, hesaplar üzerinden randevu vermeyi sürdürüyor.