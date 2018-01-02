'Darbeci olsaydım, 45 dakikada binaları yerle bir ederdim'

DENİZLİ'de, FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili soruşturma kapsamında aralarında eski 11. Komando Tugayı eski Komutanı Tuğgeneral Kamil Özhan Özbakır'ın da bulunduğu 40'ı tutuklu, 64 sanığın yargılanmasına devam edildi. Mahkemede son savunmasını yapan tutuklu sanık Özbakır, "Darbeci olsaydım, 45 dakikada kamu binalarını yerle bir ederdim" dedi.

Denizli Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 7. duruşmaya, tutuklu ve tutkusuz sanıklar ile avukatlar ve sanık yakınları katıldı. Duruşmada tutuklu yargılanan sanıklardan 11. Komando Tugayı eski Komutanı Tuğgeneral Kamil Özhan Özbakır'ın avukatı, müvekkilinin anayasayı ihlal edecek bir suç işlemediğini, suçun oluşmadığını, darbeye teşebbüsle yargılanamayacağını iddia etti.

Özbakır ise savunmasında suçlamaları kabul etmeyerek, darbe girişimine katılmadığını, anayasal düzenin yanında olan bir duruş gösterdiğini belirterek, "Listede ismim, sıkıyönetim komutanı olarak yer almıştır. Kalkışmada bulunan cuntanın emirleri, yerine getirilmemiştir. Hiçbir cebir ve şiddet içiren hareket yapılmamıştır. İddianamede, idari bir görev kapsamındaki eğitim suç kapsamında gösterilmiştir. Sıkıyönetim emirlerine uyarak mülki amir ve kolluk amirleri gözaltına alınmamıştır. Sokağa çıkma yasağı uygulanmadı. Mülki amiri arayıp, devletin yanında olduğumu bildirdim. Tugayın Çardak Havaalanı'na gitmesi darbeye destek değil, darbeye karşı olarak değerlendirilmesi gerekir. Sıkıyönetim emrinin icra edileceği endişesi ve kuşkusu taşıdığım için personeli Çardak Havaalanı'na gönderdim. Tankçılar ve topçular, Çardak'a gönderilerek tugaydan uzaklaştırıldı. Başka yerlerdeki olaylar, Denizli 'de yaşanmadı. Darbeci olsaydım, kışladan çıkmadan 45 dakikada kamu binalarını yerle bir edebilirdik. Hiçbir rütbeli personel benden kanunsuz emir aldığını söylememiştir. Birliğim Çardak Havalimanı'nın emniyetini almaya gitti, mülki amirin oluruyla hareket ettim" diye konuştu.

Duruşma, diğer sanıkların savunmalarının alınmasıyla devam ediyor.