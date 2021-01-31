"Covid dili" olarak adlandırılan belirtilere dikkat!

Yeni araştırmaya göre, şişmiş veya lekeli dil, koronavirüs enfeksiyonunun bir işareti olabilir. "Covid dili" olarak adlandırılan semptomlar corona virüsüm yeni belirtileri arasında gösteriliyor.

Araştırmacılar, dört koronavirüs hastasından birinin dillerinde şişme, yaralar, dil yüzeyinde kabarıklıklar, girintiler ve kızarıklıklar gibi değişiklikler olduğunu tespit etti. İspanya 'daki bir sahra hastanesinde Covid-19 ve hafif veya orta derecede pnömoni olan 666 hastanın gözlemleyen araştırmacılar, virüsün giderek yaygınlaşan bir işareti olarak ortaya çıkan tat alma duyularını kaybeden hastalarda "Covid dili" olarak adlandırılan semptomlar görüldüğünü bildirdi.

İspanya’da yapılan yeni bir araştırma, ağız, el veya ayaklarda aniden ortaya çıkan değişikliklerin yeni tip corona virüsün (Covid-19) belirtisi olabileceğini açıkladı. 660’ı aşkın hafif-orta Covid-19 vakasını inceleyen bilim insanları, hastalarının yüzde 25'inin dilinde iltihaplanma ve şişlik geliştiğini buldu. Bununla birlikte, çalışmaya katılan hastaların yaklaşık yüzde 40'ının avuç içlerinde ve ayak tabanlarında kızarıklık, yanma ve kurdeşen tespit edildi.

İspanya’nın başkenti Madrid 'de yer alan La Paz Hastanesi Üniversitesi'nden araştırmacılar, dilde, elde veya ayakta ortaya çıkan şişkinlik ve kızarıkların yeni tip corona virüsün (Covid-19) belirtisi olabileceğini açıkladı. Bilim insanları, doktorların ve hemşirelerin daha hızlı Covid-19 teşhisi koyabilmek için hastalarının ağız boşluklarını, ellerini ve ayaklarını incelemesi gerektiğini söyledi.

DİLDE ŞİŞME, YARA VE KABARIKLIKLAR TESPİT EDİLDİ

Viral enfeksiyonların ağızda ve dilde semptomlara neden olduğu biliniyor ancak araştırmaya göre 4 koronavirüs hastasından birinde şişme, yaralar, dil yüzeyinde kabarıklıklar, girintiler tespit edildi.

British Journal of Dermatology'de yayımlanan çalışmaya IIFEMA'daki sahra hastanesinde 10-25 Nisan tarihleri ??arasında tedavi edilen 666 hafif-orta Covid-19 hastası dahil edildi.

Hastaların yüzde 45,7'sinin dillerinde, ellerinde veya ayaklarında değişiklikler görüldü.

4 HASTANIN BİRİNDE COVİD DİLİ GÖRÜLDÜ

Yaklaşık dört hastadan birinde (yüzde 25,7), “Covid dil” olarak adlandırılan dil değişiklikleri bildirildi. Araştırmacılar, en yaygın görülen semptomun papilla iltihabı veya dilin yüzeyindeki küçük yumrular çıkmasına neden olan geçici lingual papillit olduğunu söyledi.

Bununla birlikte uzmanlar, çalışmaya dahil olanların yüzde 6,9’unda iyi huylu ve bulaşıcı olmayan ağız ülseri (aftöz stomatite) geliştiğini aktardı. Ek olarak, hastaların yüzde 6,6'sı, dilin şişmesine ve renginin değişmesine neden olan dil iltihabı (glossit) geliştirdi. Hastaların yüzde dördünde ise, dil yüzeyinde beyazımsı bir kaplama şeklinde ortaya çıkan yamalı depapilasyon görüldü.

EN YAYGIN DURUM CİLT SOYULMASI

Diğer taraftan araştırmacılar, hastaların yaklaşık yüzde 40'ında el ve ayaklarının görünümünün değiştiğini açıkladı. En yaygın durumun cilt soyulması (deskuamasyon) olduğu bildirildi.

Bilim insanları hastaların yüzde 15'inin avuçlarında ve ayak tabanlarında kaşıma dürtüsüne neden olan kırmızımsı kahverengiye bir görünüm olduğunu, yüzde 7'sinin ise hastalığın eritrodizestezi adı verilen yanma hissi söyledi. Daha küçük bir yüzde ise (6,9), kurdeşen, yüzde 2,9’u kızarıklık bildirdi.

Çalışmanın yazarları, "Özetle, iki haftalık bir süre içinde bir sahra hastanesine kabul edilen hafif-orta derecede Covid-19 hastalarının neredeyse yarısı mukokutanöz bulgular gösterdi. 'Ağız boşluğu muayenesi, ellerde ve ayaklarda kızarıklık ve şişlik, ince palmoplantar deskuamasyon ve kırmızımsı-kahverengi maküller Covid-19 enfeksiyonunu teşhis etmemize yardımcı olabilir ve rutin olarak kontrol edilmelidir” ifadelerini kullandı.