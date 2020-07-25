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'Corona virüs kusura bakmasın'

25 Temmuz 2020 Cumartesi - 16:30 | Son Güncelleme : 25 07 2020 - 16:30

Yeşilçam’ın efsanelerinden Filiz Akın (77) oğlu İlker İnanoğlu (54) ile salgın nedeniyle görüşemiyordu. Aylar süren hasret son buldu.


 
 
Filiz Akın ile oğlu İlker İnanoğlu, Bodrum’da buluştu, birbirlerini sarıp sarmaladılar.
 
Filiz Akın, “Artık korona kusura bakmasın. Aylar sonra görüşmenin sevinciyle öpüşüp koklaştık” dedi.

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magazin haber İlker İnanoğlu
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