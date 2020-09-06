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"Corona virüs inmeye neden olabilir"

AA |  06 Eylül 2020 Pazar - 15:49 | Son Güncelleme : 06 09 2020 - 15:49

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaşı Tıp Merkezi Nöroloji Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Milanlıoğlu, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) hem sinir sistemini hem de damar duvarını etkileyip kanda pıhtılaşma eğilimini artırarak inmeye neden olabileceği uyarısında bulundu.


Doç. Dr. Aysel Milanlıoğlu yaptığı açıklamada, inmenin beyin  damarlarının tıkanması veya yırtılması sonucu gelişen bir rahatsızlık olduğunu  söyledi.
 
Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de en sık ölüm nedenleri arasında  sayılan inmenin, yüzde 80 önlenebilir bir hastalık olduğunun unutulmaması  gerektiğini belirten Milanlıoğlu, sigara kullanımının yaygınlığı, et ürünleri ve  tuzlu yiyeceklerin fazlaca tüketilmesi gibi beslenme alışkanlıklarının felç  sıklığını artırdığına dikkati çekti.
 
Felç tedavisinde zamanın çok önemli olduğunu vurgulayan Milanlıoğlu,  şunları kaydetti:
 
"İleri yaş, ailesinde inme öyküsü olanlar, hipertansiyon, şeker  hastalığı, kalp krizi, kalp yetmezliği veya kalpte ritm bozukluğu gibi kronik  hastalığı olanlar, kötü kolesterol yüksekliği, aşırı kilolu ve obez olanlar,  hareketsiz yaşam ve kötü beslenme alışkanlıkları ciddi risk grubunu oluşturuyor.  Yüzde kayma, ağız kenarında eğilme veya sarkma, konuşma bozukluğu, kolda veya  bacakta kuvvetsizlik, denge bozukluğu ve görme bozukluğu inmenin en sık  belirtileridir. İnme tedavisinde zaman çok önemlidir. Geç kalınan her dakikada 2  milyon nöronun öldüğü unutulmamalıdır."
 
"Kovid-19 beyin ve sinir sistemini etkiliyor"
 
Milanlıoğlu, Kovid-19'un, sadece solunum yollarını değil beyin ve  sinir sistemini de etkilediğini vurgulayarak, şu bilgileri verdi:
 
"Son zamanlarda acil servisimize inme şikayetiyle başvuran hastaların  bazılarının Kovid-19 şüphesiyle takip edildiği ancak test sonuçlarının negatif  çıktığı görülmüştür. Salgın sürecinde görülen inmelerin nedeni kesin olarak  bilinmiyor. Fakat hastalığın yarattığı pıhtılaşma eğiliminin rolü üzerinde  duruluyor. Koronavirüs, hem sinir sistemini hem de damar duvarını etkileyip kanda  pıhtılaşma eğilimini artırarak inmeye neden olabilmektedir. Mevcut durumda en  yaygın belirtiler koku ve tat alma bozukluğudur."
 
  

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