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"Corona virüs dedektifleri" bayramı görevlerinin başında geçiriyor

AA |  31 Temmuz 2020 Cuma - 13:21 | Son Güncelleme : 31 07 2020 - 13:21

Yeni tip corona virüs (Kovid-19) ile mücadelede ön safta yer alan filyasyon ekibinde görevli sağlık çalışanları, Kurban Bayramı'nı da sevdiklerinden uzak bir şekilde geçirmenin hüznünü yaşıyor.


Kovid-19 salgınıyla mücadelede, virüs taşıyanların temas ettiği  kişilerin belirlenmesi ve test için bu kişilerden numune alma görevi yapan  İzmir'deki 600 kişilik filyasyon ekibi, görevlerine dedektif titizliğiyle devam  ediyor.
 
Başarılı çalışmalarıyla kent genelinde yeni vaka ve vefat oranlarının  azalmasında katkı sağlayan ekipler, Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi Kurban  Bayramı'nda da mesaiye erken saatlerde başladı.
 
Yapılan planlama toplantısında bayramlaşan kahraman sağlık  çalışanları, sıcak havaya rağmen kendilerinin ve ailelerinin sağlığını korumak  için özel kıyafetlerini giyerek pozitif çıkan vakaların evlerine ziyaretler  yaptı.
 
Onları hastalık konusunda bilgilendiren ekipler, son 48 saat içinde  temas ettikleri kişileri öğrenerek, bu bilgileri Sağlık Bakanlığının oluşturduğu  online sisteme cep telefonları vasıtasıyla kaydediyor.
 
"Vatandaşların kurallara uyması çok önemli"
İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr.  Metin Kızılelma, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 hastalığıyla  mücadelenin ilk günkü gibi etkin bir şekilde devam ettiğini söyledi.
 
Kurban Bayramı süresinde filyasyon ekiplerinin hem şehir merkezinde  hem de ilçelerde mesailerini sürdüreceğini belirten Kızılelma, "Bizler sağlık  çalışanlarıyız. Bundan önceki tüm özel günlerde de görevimizin başındaydık.  Bayramda çalışmak onur verici bir durum. Ekiplerimiz, hastalığın kaynağının  bulunmasına yönelik çalışmalar yapıyor. İzolasyonla bir yere kadar başarılı  olursunuz, önemli olan vatandaşın maske takması, sosyal mesafeye ve el hijyenine  dikkat etmesi. Vatandaşımız bunlara dikkat ederse vaka sayısının artmasını önüne  geçeriz. Bayramda sarılmadan el öpmeden bayramı kutlamamız gerekiyor. Mümkün  olduğun kişisel temasları azaltmalıyız." diye konuştu.
 
"Vakalar artınca 'eyvah' diyoruz"
Filyasyon ekibinde görevli 28 yıllık hemşire 2 çocuk annesi Cemile  Uslu da vatandaşların daha sağlıklı bir süreç geçirmesi için kendilerinin, bayram  demeden canla başla çalışmaya devam ettiğini ifade etti.
 
Çocuklarından uzak bir bayram geçirmesinden dolayı içinin buruk  olduğunu dile getiren Uslu, "Bizim için en büyük mutluluk salgın ile mücadelede  yeni vaka ve ölüm rakamları düştüğü zaman oluyor. Bunu, vatandaşın duyarlığına ve  bizim özverili çalışmamıza bağlıyoruz. Vakalar artınca 'eyvah' diyoruz,  tedirginliğimiz arttıyor. Halkımızın pandemi dönemini hep birlikte aşması  gerekiyor. Kurallara uymalarını bekliyoruz. Sağlık çalışanı olarak bizim bu  özverili çalışmalarımız karşılığında vatandaşların da özverili olmasını  bekliyoruz." şeklinde konuştu.
 
Uslu, Kovid-19 ile mücadelede filyasyon çalışmalarının çok önemli  olduğuna değinerek, şunları kaydetti:
"Günlük pozitif çıkan vakalar, laboratuvarlar tarafından Sağlık  Bakanlığına iletiliyor. Pozitif çıkan vakalar Bakanlığın online sistemine düşünce  filyasyon ekipleri o kişileri evlerinde ziyaret ediyor. Bu kişilere Kovid-19 ile  ilgili bilgi verilirken, tedavi olmaları konusunda en yakın hastaneye gitmeleri  öneriliyor. Ziyaretlerimizde özellikle izolasyonun önemini anlatıyoruz. Son 48  saat önce kiminle görüştüklerinin bilgilerini alıyoruz. O kişileri de temaslı  olarak pozitif vakaya kaydediyoruz, temas ettiği kişiler 14 gün boyunca aile  hekimleri tarafından takip ediliyor. Ziyaretlerimiz sırasında temas edilen  kişilerde de semptomlar görülüyorsa onlardan da numuneler alıyoruz."
 
Filyasonda görevli Diş Hekimi Coşkun Topova da mesleğini çok  sevdiğini, özellikle bu süreçte sağlık çalışanlarının yaptıkları başarılı  çalışmalar sayesinde hastalığın Türkiye'de kontrol altına alındığını aktardı.
 
Sevdikleriyle mesaiye başlamadan önce bayramlaştığını anlatan Topova,  tüm vatandaşların önerilen kurallara uyması gerektiğini, Kovid-19 mücadelesinin  bu şekilde daha etkili olacağını sözlerine ekledi.
 

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