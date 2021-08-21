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"Çöp taksi" ifadesi "sıfır atık toplama aracı" olarak değiştirildi

AA |  21 Ağustos 2021 Cumartesi - 11:12 | Son Güncelleme : 21 08 2021 - 11:12

Kamu Denetçiliği Kurumu'nun (KDK) girişimiyle, bir belediyeye ait ambalaj atığı toplama araçlarının üzerindeki "çöp taksi" ifadesi "sıfır atık toplama aracı" olarak değiştirildi.


KDK'den yapılan açıklamaya göre, bir vatandaş, belediyeye ait ambalaj  atığı toplama araçlarının üzerinde "çöp taksi" yazıldığını, bölgede bulunan taksi  esnafı olarak bu durumdan rahatsız olduklarını belirtti.
 
Yolcusu insan olan taksi ifadesinin çöple birlikte kullanılmasının  üzüntüye sebebiyet verdiğini beyan eden başvurucu, çöp toplama araçlarına başka  isim verilmesi talebiyle KDK'ye başvurdu.
 
Başvuruyu inceleyen KDK, sorunun çözülmesi için ilgili belediyeyle  görüşme yaptı. Görüşmelerin ardından araçların üzerinde yer alan "çöp taksi"  ibaresi "sıfır atık toplama aracı" olarak değiştirildi.
 
Yönü vatandaşın evine dönük MOBESE kamerasının açısı değiştirildi
Elazığ'da da bir vatandaş, evinin hastaneye yakın olduğunu ve hastane  girişinde bulunan MOBESE kamerasının mutfak dahil tüm odalara baktığını  belirterek, bu durumun özel hayatın gizliliğini ihlal ettiği gerekçesiyle KDK'ye  başvurdu.
 
Vatandaşın MOBESE kamerasının evinin balkonunun önünden kaldırılması  talebini inceleyen KDK, vatandaşı haklı buldu. KDK, mağduriyetin giderilmesi için  Elazığ Valiliği ile görüştü.
 
Valilik, özel hayatın gizliliği ilkeleri kapsamında kamera açısının  söz konusu binayı görmeyecek şekilde ayarlandığı bilgisini verdi.

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