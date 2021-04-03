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'Çok Güzel Hareketler 2'de ziller Arif için çalıyor

03 Nisan 2021 Cumartesi - 12:02 | Son Güncelleme : 03 04 2021 - 12:02

'Çok Güzel Hareketler 2'nin bu hafta ekrana gelecek olan bölümünde; duygu dolu, moral dolu çok özel anlar yaşanacak.


'Çok Güzel Hareketler 2'nin başarılı genç oyuncusu Arif Güloğlu'na kısa bir süre önce lenfoma teşhisi konmuştu. Hızla başlayan tedavisi nedeniyle çekimlerden bir süreliğine ayrı kalacak olan Arif’e hem ekip arkadaşları hem de hocası Yılmaz Erdoğan’dan ekranlar aracılığı ile büyük destek geldi.
 
Yılmaz Erdoğan’ın canlı olarak bağlandığı ve duygularını paylaştığı, moral ve duygu dolu anlar programın bu hafta yayınlanacak olan bölümünde izleyici ile buluşacak.
 
'Çok Güzel Hareketler 2' yeni bölümü ile 04 Nisan Pazar akşamı Kanal D’de.
 

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