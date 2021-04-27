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'Çocukların dil ve konuşma becerilerine zarar veriyor'

27 Nisan 2021 Salı - 17:32 | Son Güncelleme : 27 04 2021 - 17:32

İngiltere’de yapılan bir araştırma, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan önlemlerin çocukların dil ve konuşma becerilerini olumsuz yönde etkilediğini, bunun öğrenme süreci üzerinde uzun dönemli etkileri olacağını ortaya koydu.


İngiltere'de eğitim alanında faaliyet yürüten Education Endowment  Foundation (EEF) adlı vakıf, ülkedeki 50 bin öğrencinin verilerinin incelendiği,  58 ilkokuldaki yetkililer ve bu okullardaki öğrencilerin aileleriyle yapılan  anketin de yer aldığı bir araştırmanın sonuçlarını paylaştı.
 
 Araştırmaya göre, salgınla mücadele kapsamında alınan önlemler küçük  çocukları sosyal iletişimden ve kelime dağarcığını artırmak için gerekli olan  deneyimlerden mahrum bırakıyor.
 
Önlemler nedeniyle aile büyükleriyle daha az temas kurulması, sosyal  mesafenin korunması, oyun randevularının iptal edilmesi ve yüz yüze temasın  azalması çocukların konuşmalardan uzak kalmasına sebep oluyor.
 
Konuşma yeteneğindeki gerilemenin, öğrenme süreci üzerinde uzun  dönemli etkileri olacak.
 
Ankete katılanların yüzde 76’sı Eylül 2020’de okula başlayan  öğrencilerin daha önceki yıllarda başlayanlardan daha fazla desteğe ihtiyaç  duyduğunu, yüzde 96’sı da öğrencilerin konuşma ve dil gelişimi konusunda endişeli  olduğunu belirtti.
 
Öte yandan ankete katılan ailelerin yüzde 56’sı ilkbahar ve yaz  aylarındaki karantinanın ardından çocuklarının okula yeniden başlaması konusunda  endişeli olduğunu kaydetti.
 

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Araştırma İngiltere çocuk
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