“Çocuklarda böbrek reflüsü genetik”

Vezikoüreteral reflü çocuklarda oldukça sık görülen bir hastalıktır. Her 100 çocuktan birinde bu hastalığa çeşitli derecelerde olmak üzere rastlanılmaktadır. Vezikoüreteral reflü konusunda bilgi veren Doç Dr Serdar Aykan ‘’ İdrar kesemizdeki idrarın yukarı böbreğe doğru kaçması hastalığına Vezikoüreteral reflü denir. İdrar yolu enfeksiyonu ile beraber olursa da böbrek hasarı gelişebilmektedir. Hatta daha uzun süren ileri reflülü vakalarda şiddetli hipertansiyon ve kronik böbrek yetmezliğine de sebep olmaktadır. Bütün bunlar düşünüldüğünde çocukta idrar yolu enfeksiyonu sadece tedavi edilmemeli, ciddiye alınarak gerekli tetkikler yapılıp altındaki sebep araştırılmalıdır’’ dedi.

“BÖBREK İLTİHABI GEÇİREN ÇOCUKLARIN YÜZDE 25-40’INDA REFLÜ MEVCUT”

Özellikle erkek çocuklarda doğuştan idrar çıkış yolunda darlık olması sebebiyle, hastada %50 oranında reflü görülebildiğine ve ateşli idrar yolu enfeksiyonu geçiren tüm çocuklarda böbrek yetmezliği olabileceğine dikkati çeken Doç. Dr. Serdar Aykan, “Bu şikayetlerle gelen çocuklara gerekli tetkiklerin yapılması gerekiyor. Çocukların sadece yüzde 1-2’sinde reflü görülebildiğini fakat böbrek iltihabı geçiren çocukların yüzde 25-40’ında reflü izlenmektedir. Bu durumun yanında gece veya gündüz idrar kaçırma ve/veya işeme bozukluğu şeklinde de karşımıza çıkmaktadır. Aynı zamanda bu hastalıkla kalıtım yakın ilişkilidir ve genetik geçiş gösterebilir. Kardeşinde reflü olan çocuklarda yüzde 30, anne veya babasında reflü olan çocukların yüzde 70’inde reflünün görülebildiği bilinmektedir” diye konuştu.

“CERRAHİYE GEREK DUYULABİLİR”

Doç. Dr. Aykan, “vezikoüreteral reflü dereceleri farklılık gösterebilmektedir. Düşük dereceli reflülerde herhangi bir tedavi verilmeden takip edilebileceği gibi sadece koruyucu ilaç tedavileri ile takip yeterli olabilir. Tedavinin ardından ilk 2 yıl içerisinde tedaviyle yüzde 50 oranda kendinden geçiyor. Bazı çocuklarda da reflü derecesine bağlı olarak cok kısa süren bir ameliyat olan böbrek yolunun idrar kesesine girişine enjeksiyon (STING) işlemi ile tedavi edilebilir. Bu işlem iki kez denenebilir ancak tedaviye yanıt vermeyen ve/veya daha ileri derece de reflüsü olan hastalarda, daha fazla seans yerine klasik cerrahi yöntem tercih edilmelidir. Cerrahi tedavinin altın standardı idrar yolunun mesaneye tekrar yeni bir yoldan dikilmesidir. Bu işlem açık cerrahiyle yapılabileceği gibi laparoskopik ve robotik cerrahi ile de yapılmaktadır. Uzman ellerde başarı oranı yüzde 95 oranında” ifadelerini kulandı.