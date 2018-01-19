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'Çocuk yaşta gebelik' skandalında flaş gelişme

19 Ocak 2018 Cuma - 21:16 | Son Güncelleme : 19 01 2018 - 21:16

Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki "çocuk yaşta gebelik ve doğum vakaları"nın bildirilmediği iddialarına ilişkin, hastanede görevli 2 personel hakkında kamu davası açıldı.


AYRINITLAR GELİYOR... 

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Kanuni Sultan Süleyman çocuk gebelik
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