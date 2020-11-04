'Çocuğumuza gönül rahatlığıyla sarılamıyoruz'

Maske, sosyal mesafe ve hijyenin önemine dikkati çeken Aksöz," Bilim Kurulu tarafından sürekli uyarılar yapılıyor. Maskesiz dışarı çıkılmayacak, sosyal mesafeye ve kişisel hijyenimize dikkat edeceğiz. Basit olan bu tedbirlerle salgını önlemek mümkün." dedi.

Aksöz, tedbirlere uyulmadığı zamanlar tehlikenin ortaya çıktığının altını çizerek, şunları söyledi:

Aksöz, gereken önlemin alınması durumunda hayatın daha hızla normale döneceğine dikkati çekerek, herkesi tedbirlere en üst düzeyde uymaya davet etti.

Her yaştan kişinin kurallara uyması gerektiğini aktaran Aksöz, şöyle devam etti:

"Kamuoyunda vatandaşlar tarafından yanlış yapılan bazı şeyler var. Bunların en başında gelen 'Ben sağlıklıyım bana bir şey olmaz' diye bir düşünce var. Biz 99 yaşında bir hastamızı taburcu ettiğimiz gibi 30'lu, 40'lı yaşlarda entübe olup yoğun bakımda olan hastalarımızda var. Kimse 'Ben sağlıklıyım bana bir şey olmaz' düşüncesine kapılmasın."

Selçuk Aksöz, hasta ziyareti yapılmasının da çok büyük risk taşıdığını belirterek, kurallara istisnasız uyulmasını istedi.