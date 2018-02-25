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'Çocuğa yönelik istismar suçuna İngiliz modeli ceza'

AA |  25 Şubat 2018 Pazar - 12:35 | Son Güncelleme : 25 02 2018 - 12:35

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, çocuğa yönelik istismar suçlarında faile verilen cezalara ilişkin, "İngiltere'de 12 yaş altına, bazı ülkelerde 9 yaş altına ağır cezaların verildiğini görüyoruz. Türkiye'de biz de benzer bir uygulama için çalışıyoruz şu an." dedi.


Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan  Kaya, CNN Türk canlı yayınında, Adana'daki cinsel istismar olayının  ardından yapılan çalışmalarla ilgili soruları yanıtladı. Çocuk istismarının önlenmesine ilişkin yapılan çalışmalara ilişkin  soru üzerine Bakan Kaya, Adana'da çok küçük yaştaki bir çocuğa yapılan istismarın  herkesi derinden yaraladığını belirterek, "Bu, bir istismar değil, bir vahşet.  İnsanın aklının bile almadığı boyutta bir vahşet." ifadesini kullandı.
 
 "Böyle bir kişi, insan olamaz." diyen Kaya, 4,5 yaşındaki bir çocuğa  tecavüz eden bu şahsın insanlıktan çıkmış olduğunu vurguladı. Kaya, çocukların her türlü ihmale ve istismara uğramasıyla kuvvetli  bir şekilde mücadele ettiklerini, Adana'da yaşananlardan sonra Cumhurbaşkanı  Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapılan Bakanlar Kurulunda konuyu çok  boyutlu ele aldıklarını bildirdi.
 
Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ'ın başkanlığında altı bakanın  katılımıyla oluşturulan komisyonun ilk toplantısının yapıldığını, çalışmaların  yoğun şekilde sürdüğüne değinen Kaya, çalışmaların ne zaman biteceğine ilişkin  bir soru üzerine, "Yakın zamanda bitecek. Bu ayın sonunda (Şubat) bitirmeyi  hedefliyoruz. Bürokrat arkadaşlarımız çok detaylı bir çalışma yapıyor." bilgisini  paylaştı.  Benzer olayların yaşanmaması için farkındalığın artması, çocuklara  yönelik koruyucu ve önleyici hizmetlerin artırılması gibi öncelikli konuların  yanında cezai müeyyidelerin de değerlendirildiği bir çalışmanın yürütüldüğüne  işaret eden Kaya, "Kamuoyunun vicdanını rahatlatacak şekilde bu faillerin hak  ettikleri cezayı almaları lazım. Bu gerçekten sadece istismar kelimesiyle ifade  edilebilecek bir durum değil, insanlıktan çıkmış ve vahşet örneği." dedi.
 
Bakan Kaya, bu suçlara karşı idam cezasının getirilmesi konusundaki  tartışmalara ilişkin görüşünün sorulmasına karşılık, Türkiye'de daha önce idam  cezasının kaldırıldığını belirtti. "Tabii ki böyle bir olayda, böyle bir masum yavrunun  bu tür bir  vahşete maruz kalmasında 100 kişiye sorun, inanın 100'ü de 'idam edilmeli bu  şahıs' diyecektir." diyen Kaya, şöyle devam etti:   "İnsanın vicdanını azıcık rahatlatacak tek bir şey varsa da o idam  edilmesi.' şeklinde kamuoyunun genel olarak, tüm toplum kesimlerinden insanların  'İdam cezası böyle bir olay için gelmeli.' diyeceğini duymuşsunuzdur. Ama şu anda  idam, konuştuğumuz konulardan bir tanesi. Darbe sürecinde de bu gündeme geldi,  vatandaşın çok fazla bu konuda talebi oldu. Ama farklı bir süreçten geçiyoruz.  Bizim şu anda komisyon olarak değerlendirdiğimiz cezalar da ağır cezalar, müebbet  hapis cezası gibi çok ağır cezalar. Hak ettiği cezayı almalı böyle insanlıktan  çıkmış kişiler."
 
ÇOCUKLARIMIZI ÖNCELİKLİ KORUMALIYIZ!
 
Dünyada da benzer suçların cezalarının ne olduğuna ilişkin bir soruya  Kaya, İngiltere'de ömür boyu hapis cezasının bulunduğu, birçok dünya örneğinde de  müebbet hapis, ağırlaştırılmış müebbet hapis gibi cezaların uygulandığını  yanıtını verdi. Kaya, "İngiltere'de 12 yaş altına, bazı ülkelerde 9 yaş altına bu  kadar ağır cezaların verildiğini görüyoruz. Türkiye'de biz de benzer bir uygulama  için çalışıyoruz şu an." diye konuştu.
 
Konunun çok fazla ceza boyutuyla konuşulduğunun farkına vardığını  aktaran Kaya, böyle bir istismara, böyle vahşi duruma maruz kalmış bir çocuğun  rehabilitasyonun çok çok zor olduğunu, o çocuğun hayatının normal seyrini  sürdürmesinin güçleşeceğini belirtti. Bakan Kaya, "Onun için çocuklarımızı öncelikle korumalıyız. Bunun için  de hepimize çok büyük rol düştüğüne inanıyorum. Toplum olarak basına, bizlere,  sivil toplum kuruluşlarına, üniversitelere, eğitim camiasının rolü çok çok önemli  ve büyük." ifadesini kullandı.
 
YAYINCILIK DİLİ ÇOK ÖNEMLİ!
 
Kadına karşı şiddet ve çocukların cinsel istismarı vakalarıyla ilgili  basına çağrı yapan Kaya, kadınların ve çocukların daha sonraki hayatlarını  düşünmeden yapılan yayınların ailelerin, ikincil, üçüncül örselenmelerine neden  olduğunu söyledi. Bu konuda yayıncılık etiği ve dilinin çok önemli olduğunu  vurgulayan Kaya, Adana'da yaşanan olaydan sonra medyada da bir farkındalık  oluştuğunu aktardı.
 
Bakan Kaya, bir soru üzerine, çocukların cinsel istismarı ve kadına  yönelik şiddet konusunda açılan davalara müdahil olduklarını, olayın sosyal  boyutuyla da ilgilenerek, ailelerin ihtiyacı olan desteği sunduklarını anlattı.  Kaya, bu tür davaları sonuna kadar takip ettiklerini, hukuk müşavirliğinin ve  illerdeki bakanlık avukatlarının bu davaları yakından izlediğini ifade etti.  Bakanlığın "Alo 183" sosyal destek hattını arayanlara her alanda  destek verdiklerini belirten Kaya, hattın, 7 gün 24 saat boyunca, Türkçe, Kürtçe  ve Arapça dillerinde ve işaret diliyle hizmet sağladığına dikkati çekti.
 
 KOMİSYON HADIM ÜZERİNE ÇALIŞIYOR   
 
Bakan Kaya, çocuk istismarının önlenmesine yönelik "kastrasyon"  uygulaması üzerinde komisyonun çalıştığını anımsattı.  Şiddet uygulayan kişiye elektronik kelepçe takılması uygulamasının  devam ettiğine işaret eden Kaya, "Biz hiçbir kadınımızın şiddete maruz kalmasını  istemiyoruz. Şiddete karşı sıfır tolerans ilkesiyle şiddetle ciddi bir şekilde  mücadele ediyoruz. Güçlü kadın, güçlü aile, güçlü toplum, güçlü Türkiye diyoruz."  dedi.
 
"Cinsel istismar ve kadına şiddette iyi hal uygulamasının kaldırılması  üzerine çalışıyoruz" bilgisini paylaşan Kaya, "Komisyonumuz şu anda çalışıyor.  Özellikle cinsel istismar konusunda çalışan komisyonumuz, cinsel istismarda iyi  hal indiriminin kaldırılmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor." ifadesini  kullandı.
 
İYİ HAL İNDİRİMİ RAHATSIZ EDİCİ
 
Kaya, taciz davalarında faile yapılan "iyi hal indirimi"yle ilgili bir  soruyu yanıtlarken, cinsel istismar davalarında faile yapılan iyi hal  indirimlerinin kamuoyu vicdanını rahatsız ettiğini söyledi.  Kaya, şu değerlendirmelerde bulundu:   "İstismara uğramış bir çocuk var, bir de fail var. Faile iyi hal  indiriminden dolayı cezasında indirim alması kamuoyu vicdanını yaralayan bir  durum. Ceza teknikleri, Türk Ceza Kanunu açısından bunu hakimler anlatıyorlar ama  kamuoyu vicdanı elbette 'iyi hal' deyince rahatsız oluyor. Biz de bu konuda  gereken düzenlemeyi yapmak üzere çalışıyoruz."
 
"Yetki karar alma merci bütünüyle siz olsaydınız iyi hal indirimini  kaldırır mıydınız?" sorusuna karşılık da Bakan Kaya, "Elbette kaldırırdım. Bir  kadın olarak, bir anne olarak cinsel istismara bir karşı iyi hal gerçekten kabul  edilebilir bir şey değil. Paydaşlarımızla kaldırılması için de çalışıyoruz  zaten." yanıtını verdi.

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