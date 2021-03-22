Yaptığı açıklamalarla magazin gündeminden düşmeyen Demet Akalın, bu kez kendisine gelen eleştirilere yanıt verdi. Akalın, "Bana 'Çok çirkinsin' diyorlar. Ben de onlara diyorum ki; 'Düşünsenize, çirkinken Demet Akalın olmuşum, ya çirkin olmasaydım..." şeklinde konuştu

Son olarak Aleyna Tilki ile girdiği polemikle adından söz ettiren popçu Demet Akalın , bu kez sosyal medyada kendisine 'çirkin' şeklinde yorum yapanlara cevap verdi.

Sunuculuğunu yaptığı programda konuşan Akalın, "Bana 'Çok çirkinsin' diyorlar. Ben de onlara diyorum ki; 'Düşünsenize, çirkinken Demet Akalın olmuşum, ya çirkin olmasaydım..." dedi.

"ALEYNA DÜNYA STARI OLACAĞIM DİYORDU"

Geçtiğimiz haftalarda koronavirüsü yenen Demet Akalın, 20 yaşındaki Aleyna Tilki için "Dünya starı olacağım' diyordu, şimdi çocuk dizisinde oynuyor" ifadelerini kullanmıştı.

Aleyna Tilki, konuyla ilgili, "Kim, ne demiş bakmıyorum bile. Yalnız beni eleştirenler asıl çalıştığım ekip Grammy ödülü aldı, onu konuşsunlar!" şeklinde konuşmuştu.

"MÜZİKTEN ANLAYAN BİRÇOK İNSAN BANA DESTEK VERDİ"

Tilki, bu sözlerinin ardından "Gerçekten iyi işten, iyi müzikten anlayan ve ne kadar başarılı bir ekiple çalıştığımı kavrayabilecek birçok insan bana çok güzel destek verdi" diyerek, Demet Akalın'a da üstü kapalı cevap vermişti.

"SERENAY İNSAN DEĞİL!"

Geçtiğimiz haftalarda Maldivler'de tatil yapan oyuncu Serenay Sarıkaya'nın gönderilerine de "Kim çekiyor bu fotoğrafları? İnanılmaz ışık vardır orada, telefonu değiştir" şeklinde yorum yapan şarkıcı Demet Akalın, konuyla ilgili açıklamalarda bulunmuştu.

Akalın, "Serenay insan mı! Serenay insan değil, çok beğeniyorum onu. Bence ilah, yani Türkiye'de tek" diyerek, oyuncuyu iltifat yağmuruna tutmuştu.Son olarak Aleyna Tilki ile girdiği polemikle adından söz ettiren popçu Demet Akalın, bu kez sosyal medyada kendisine 'çirkin' şeklinde yorum yapanlara cevap verdi.