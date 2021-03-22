22 Mart 2021 Pazartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.395 -8.77 EURO 9,5310 10.95
USD 7,9570 10.32 ALTIN 442,350 9.27
CANLI BORSA
TÜMÜ

"Çirkinken Demet Akalın olmuşum, ya çirkin olmasaydım?"

22 Mart 2021 Pazartesi - 13:37 | Son Güncelleme : 22 03 2021 - 13:37

Yaptığı açıklamalarla magazin gündeminden düşmeyen Demet Akalın, bu kez kendisine gelen eleştirilere yanıt verdi. Akalın, "Bana 'Çok çirkinsin' diyorlar. Ben de onlara diyorum ki; 'Düşünsenize, çirkinken Demet Akalın olmuşum, ya çirkin olmasaydım..." şeklinde konuştu


Son olarak Aleyna Tilki ile girdiği polemikle adından söz ettiren popçu Demet Akalın, bu kez sosyal medyada kendisine 'çirkin' şeklinde yorum yapanlara cevap verdi.
 
Sunuculuğunu yaptığı programda konuşan Akalın, "Bana 'Çok çirkinsin' diyorlar. Ben de onlara diyorum ki; 'Düşünsenize, çirkinken Demet Akalın olmuşum, ya çirkin olmasaydım..." dedi.
 
"ALEYNA DÜNYA STARI OLACAĞIM DİYORDU"
 
Geçtiğimiz haftalarda koronavirüsü yenen Demet Akalın, 20 yaşındaki Aleyna Tilki için "Dünya starı olacağım' diyordu, şimdi çocuk dizisinde oynuyor" ifadelerini kullanmıştı.
 
Aleyna Tilki, konuyla ilgili, "Kim, ne demiş bakmıyorum bile. Yalnız beni eleştirenler asıl çalıştığım ekip Grammy ödülü aldı, onu konuşsunlar!" şeklinde konuşmuştu.
 
"MÜZİKTEN ANLAYAN BİRÇOK İNSAN BANA DESTEK VERDİ"
 
Tilki, bu sözlerinin ardından "Gerçekten iyi işten, iyi müzikten anlayan ve ne kadar başarılı bir ekiple çalıştığımı kavrayabilecek birçok insan bana çok güzel destek verdi" diyerek, Demet Akalın'a da üstü kapalı cevap vermişti.
 
"SERENAY İNSAN DEĞİL!"
 
Geçtiğimiz haftalarda Maldivler'de tatil yapan oyuncu Serenay Sarıkaya'nın gönderilerine de "Kim çekiyor bu fotoğrafları? İnanılmaz ışık vardır orada, telefonu değiştir" şeklinde yorum yapan şarkıcı Demet Akalın, konuyla ilgili açıklamalarda bulunmuştu.
 
Akalın, "Serenay insan mı! Serenay insan değil, çok beğeniyorum onu. Bence ilah, yani Türkiye'de tek" diyerek, oyuncuyu iltifat yağmuruna tutmuştu.Son olarak Aleyna Tilki ile girdiği polemikle adından söz ettiren popçu Demet Akalın, bu kez sosyal medyada kendisine 'çirkin' şeklinde yorum yapanlara cevap verdi.
 

ETİKETLER

demet akalın çirkin yanıt eleştiri
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.