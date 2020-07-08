ANASAYFA| YAZARLAR| FOTOGALERi| ViDEO| KİTAP
Gazetevatan.com » Magazin » "Çiğ balığın kafasını koparıp yerim"

"Çiğ balığın kafasını koparıp yerim"

"Çiğ balığın kafasını koparıp yerim" ATV dizisi 'Hercai'de 'Yaren' karakterine hayat veren İlay Erkök, YouTube kanalı "Bi' Başka"dan İrem Erbaş'a çarpıcı açıklamalarda bulundu.
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.