‘Chita ile ilişkim var’ dedi şempanzeleri ziyareti yasaklandı

Belçika'da, hayvanat bahçesinde bulunan Chita adlı şempanzeyi her hafta ziyaret eden ve onunla ilişkisi olduğunu öne süren kadın ziyaretten men edildi. Karara gerekçe olarak ise ‘Chita’nın sosyal statüsüne zarar vermesi’ gösterildi.

Belçika'da, hayvanat bahçesinde bulunan Chita adlı şempanze ile samimi bir dostluk ilişkisi kurduğunu öne süren kadın, hayvanların sosyal statüsüne zarar verdiği gerekçesiyle şempanzeleri ziyaret etmekten men edildi. Kararın gerekçesinin insanlara fazla odaklanan bir hayvanın akranlarından daha az saygı görecek olması olduğu bildirildi.

Adie Timmermans adlı kadının, Antwerp Hayvanat Bahçesi'nde bulunan 38 yaşındaki Chita adlı şempanzeyi her hafta ziyaret ettiği belirtilirken, kadın, Chita'yla güçlü bir dostluk ilişkisi kurduğunu öne sürdü.

Ladbible sitesine göre, Timmermans ATV 'ye verdiği demeçte "O hayvanı seviyorum o da beni seviyor" dedi.

‘CHITA'NIN SOSYAL STATÜSÜNE ZARAR VERİYOR'

Timmermans ile Chita ilişkisinin, ikilinin camın arkasından birbirlerine el sallayıp öpücükleri göndermesinden ibaret olsa da ve bu ilk bakışta zararsız gibi gözükse, hayvanat bahçesi yetkilileri aynı fikirde değil. Yetkililer, bu ilişkinin Chita'nın diğer şempanzelerle olan sosyal statüsüne zarar verdiğini ifade ediyor.

'DIŞARIDA TEK BAŞINA OTURUYOR'

Hayvanat bahçesi sözcüsü, bu kararın gerekçesini şu ifadelerle açıkladı:

"Chita sürekli ziyaretçilerle çevrili olduğunda, diğer maymunlar onu görmezden geliyor ve onun için önemli olmasına rağmen onu grubun bir parçasını görmüyorlar. Daha sonra da ziyaret saatleri dışında, dışarıda tek başına oturuyor.”

Hayvanat bahçesi de bu nedenle ve Chita'nın sosyal sağılığı için Timmermans'in onu ziyaret etmesini yasakladığını açıkladı.

Ancak Timmermans, aynı fikirde değil. "Başka bir şeyim yok. Bunu neden benden almak istiyorlar?" diye soran kadın, "Söyleyeceğim işte, bir ilişkimiz var. Onlarca ziyaretçinin onunla iletişime geçmesine izin verilirken, neden bana verilmiyor?" diyerek karara tepki gösterdi.

'İNSANLARA FAZLA ODAKLANAN BİR HAYVAN’

Hayvanat bahçesinden yapılan açıklamada ise, Chita'nın akranlarıyla bağ kuramayacak kadar Timmermans'a odaklanmış olabileceği şöyle ifade edildi:

İnsanlara fazla odaklanan bir hayvan, akranlarından daha az saygı görür. Chita'nın olabildiğince çok şempanze olmasını istiyoruz. (SPUTNİK)