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“Çevrimdışı Aşk” isimli roman film oluyor

27 Mart 2021 Cumartesi - 13:11 | Son Güncelleme : 27 03 2021 - 13:11

Kocan Kadar Konuş serisinin yazarı ve senaristi Şebnem Burcuoğlu’nun “Çevrimdışı Aşk” isimli romanı, ünlü oyuncu Kerem Bürsin’in de ortağı olduğu yapım şirketi tarafından filme çekiliyor.


Gişede büyük başarı kazanan Kocan Kadar Konuş serisinin yazarı Şebnem Burcuoğlu’nun 2017 yılında yayınladığı Çevrimdışı Aşk isimli romanı film oluyor. Ünlü oyuncu Kerem Bürsin’in de ortaklarından olduğu ADG Medya ve Braveborn Prodüksiyon tarafından hayata geçirilecek projenin yönetmen koltuğuna başarılı yönetmen Altan Dönmez oturacak.  
 
İstanbul’da, kurumsal kariyerini inşa etmeye ant içmiş Kumru’nun, kendini sürpriz bir şekilde Datça’da, organik bir dünyada bulması ve burada hayatının aşkı Ali’yle tanışmasını anlatan Çevrimdışı Aşk’ın romantik-komedi filmi şimdiden büyük merak uyandırdı.

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Şebnem Burcuoğlu çevrimdışı aşk roman kerem bursin
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