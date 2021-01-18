“Cevat Akşit öldü” iddialarına yanıt geldi! Cevat Akşit kimdir?

Cevat Akşit’in vefat ettiği yönünde haberlere ilişkin GAYE Vakfı yetkililerinden yalanma geldi. Vakıf, bu tür asılsız haberlere itibar etmeyin uyarısında bulundu.

Cevat Akşit kimdir?

Cevat Akşit, ilahiyatçı, din bilgini, akademisyendir. Tam adı M. Cevat Akşit’tir. 1938’de Denizli’nin Yatağan ilçesinde doğdu. Babası Şakir Ali Efendi dört yaşındayken hayatını kaybetti. Annesi Havva Hanım tarafından yetiştirildi. İlkokulu bitirdikten sonra iki yıl amcası Zühtü Akşit’ten Kur’an-ı Kerim ve Arapça dersleri aldı.1952’de Isparta İmam-Hatip Okulu’na girdi.1956’da İstanbul İmam-Hatip Okulu’na nakil oldu.1958’de buradan mezun oldu. Aynı yıl müezzin olarak tayin edildiği Fatih-Zeyrek’teki Ümmü Gülsüm Mescidi’nde uzun yıllar Mehmed Zahid Kotku Hazretlerinden ilim tahsil etti. 1963’te İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü ve 1965’te İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi olmak üzere iki ayrı fakülteyi aynı anda tamamlandı. 1975’te doktor,1980’de doçent,1988’de İslam Hukuku profesörü oldu.

Prof. Akşit, 1970-1980 arası dönemde öğretim üyeliğinin yanı sıra Erzurum Yüksek İslam Enstitüsü Müdürlüğü, Trakya Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği, Türk Traktör Fabrikası A.Ş.’de murakıplık, İzmir ve İstanbul barolarında avukatlık gibi çeşitli idari, hukuki, sınai ve ticari faaliyetleri bir arada yürüttü.



Fransızca ve Arapça bilen Prof. Akşit’in İşletme Hukuku ve İş Hukuku konularında üniversitelerde ders kitabı olarak okutulan eserlerinin yanında İslam Hukuku ve İş Hukuku alanında çeşitli kitapları ile yurtiçi ve yurtdışında yayınlanan makale, konferans ve tebliğleri mevcuttur. Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Kürsüsü’nde Ana Bilim Dalı Başkanlığı yapmış ve buradan emekli olmuştur. Evli ve 4 çocuk babasıdır.