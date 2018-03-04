'Çerkez Cengiz' yakalandı

Daha önce cezaevine konvoyla gittiğine dair şovuyla gündeme gelen, kamuoyunda "Çerkez Cengiz" olarak bilinen C.Ş. ile bir şüpheli yakalandı.

İstanbul'da suç örgütüne yönelik operasyonda, 2 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bazı suçlardan aranan C.Ş'nin yakalanması için Beykoz'da bir adrese operasyon düzenledi.



C.Ş. ile bir adamının gözaltına alındığı operasyonda, 14 av tüfeği, 1 tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi.



Şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.