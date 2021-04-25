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"Çay tarlasına giden vatandaşlara ceza yazılıyor" iddiasına yanıt

AA |  25 Nisan 2021 Pazar - 20:45 | Son Güncelleme : 25 04 2021 - 20:45

Rize Valiliği, ilin tamamında çay tarımı ya da herhangi bir üretim sürecine ilişkin muafiyet kapsamında kimseye ceza yazılmadığını bildirdi.


Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İkizdere ilçesinde "Çay  tarlasına giden vatandaşlara jandarma ceza yazıyor" şeklinde yanlış, eksik bilgi  veya art niyete dayanan asılsız haber ve yorumlar yapıldığının görüldüğü  belirtildi.
 
Rize'nin tamamında çay tarımı ya da herhangi bir üretim sürecine  ilişkin muafiyet kapsamında kimseye ceza yazılmadığına işaret edilen açıklamada,  şunlar kaydedildi:
 
"Ancak muafiyetleri suistimal etmek isteyen kişilere de hepimizin  sağlığı ve kamu düzeni için fırsat verilmemektedir. Her yerde olduğu gibi  İkizdere ilçesinde de bu doğrultuda uygulanan cezai işlemler kesinlikle tarlasına  giden ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımıza yönelik olmamıştır. Devletimiz,  ülkemiz ve ilimiz için çok önemli olan ve her türlü hukuki aşaması tamamlanan,  izinleri alınan yatırım projesi kapsamında açılmak istenen taş ocağını  engellemeye çalışan, tüm ısrarlı açıklama, ikna gayretleri ve ikazlara rağmen  maske-mesafe kuralına uymayan ve kamu görevlilerinin çalışmasını sekteye uğratmak  isteyen kişilere idari yaptırım uygulanmıştır."

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Rize Valiliği çay tarımı üretim
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