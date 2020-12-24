'Çatır çatır yiyeceğim' 100 milyon lira...

Heyecanın zirve yaptığı geri sayım başladı. Milli Piyango büyük ikramiyesi bu yıl 100 milyon lira. Bilet satışları sürüyor, emekçi satıcılar sokaklarda hem umut satıyor hem ekmek kazanıyor. Vatandaş ise 100 milyon liralık dev ikramiye için kuyruklarda sıra bekliyor. 2021'e sadece günler kalmışken, CNN TÜRK ekibinden Fulya Öztürk ve Halil Kahraman milli piyango heyecanı izlenimlerini aktardı.

CNN TÜRK ekibinden Fulya Öztürk ve Halil Kahraman, Eminönü'nde mikrofonlarını hem bilet alanlara tuttu. Genç yaşlı demeden Milli Piyango yılbaşı biletleri için kuyruğa giren vatandaşlar, kendilerine tutulan mikrofonlara hayallerini anlattı.

"ÇATIR ÇATIR YİYECEĞİM"

Bilet satıcılarının "Bu ikramiye adamı çıldırttır" sloganlarıyla satış yaptığı Eminönü'nde, Fulya Öztürk'ün mikrofonuna konuşan bir vatandaş, "Bana çıkacak, göreceksiniz. Çıkınca sizi de göreceğim. Çatır çatır yiyeceğim hiçbir köşeye koymadan" dedi. Kuyrukta bekleyen başka bir kişi ise 20 tane çeyrek bilet alacağını belirtti.

Sokakta bilet satan bir emekçi ise, "Satışlar çok iyi. Kısa sürede bitecek gibi. Çok güzel satılıyor." diyerek yılbaşı biletlerinin tükenmek üzere olduğunu aktardı.

Satılmayan bilete çıkarsa, tekrar çekiliş yapılacak ve satılmış bilete çıkarılacak. O ikramiye satılan bilete çıkana kadar çekiliş yapılacak. Bu zamana kadar tüm talihlilerimiz ikramiyelerini almışlardır. Çıkan ikramiyenin üzerinden bir takvim yılı geçmeyecek. Bu kanun gereğidir. Talihli böyle bir hataya düşerse o ikramiye hazineye kalır.

Büyük ikramiye 100 milyon TL

Büyük ikramiyesi 100 milyon TL olan Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları tam 100 TL, yarım 50 TL ve çeyrek bilet 25 TL olarak belirlendi. Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar çekilişe devam edilecek. Milli Piyango Yılbaşı Sonuçları 31 Aralık 2020 gecesi çekilişten hemen sonra millipiyangoonline.com’da açıklanacak. Toplamda 563 milyon 400 bin TL tutarında ikramiye dağıtılacak. Biletler gezici ve sabit bayilerden, marketlerden ya da online olarak www.millipiyangoonline.com adresinden ve Milli Piyango Şans Oyunları uygulamasından satın alınabiliyor.

Tüm çekilişler canlı yayınlanıyor

Sisal Şans’ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapı ile noter huzurunda gerçekleştirdiği çekilişler canlı olarak yayınlanmaya devam ediyor. Tüm çekiliş süreçleri “Dünya Piyango Birliği” (World Lottery Association) standart ve kurallarına uygun şekilde organize ediliyor ve en büyük öncelik şeffaflığa veriliyor.

Dünya Piyango Birliği sertifikalı, son teknoloji ürünü yeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan ve ŞANS MERKEZİ adı verilen çekiliş stüdyosunda düzenlenen çekilişler, www.millipiyangoonline.com sitesinden canlı olarak yayınlanıyor ve dileyen herkes çekilişe katılabiliyor.