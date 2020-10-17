'Çatı Katı Aşk'ın Şirin’i kim?

Kanal D’nin her Cumartesi akşamı yeni bölümleri ile ekrana gelen Çatı Katı Aşk’a geçtiğimiz hafta sevilen oyuncu Selin Şekerci dahil olmuştu. Şekerci’nin canlandırdığı Şirin karakteri izleyiciler tarafından çok beğenilirken, kim olduğu ise büyük merak konuk oldu. Peki, mahalleye gelişi ile tüm dengeleri alt üst eden Şirin gerçekte kim?

Kanal D’nin her Cumartesi akşamı yeni bölümleri ile ekrana gelen, sıcak ve samimi hikayesi ile ilgiyle izlenen dizisi Çatı Katı Aşk ’a geçtiğimiz hafta sevilen oyuncu Selin Şekerci dahil olmuştu.

Selin Şekerci’nin canlandırdığı Şirin karakteri izleyiciler tarafından çok beğenilirken, kim olduğu ise büyük merak konuk olmuştu.

Peki, mahalleye gelişi ile tüm dengeleri alt üst eden Şirin gerçekte kimdir?

Yasemin’in amcasının kızı olan Şirin duygularını kolay kolay belli edemeyen bir karakterdir. İçine kapanık olmasa da kendi hisleri söz konusu olduğunda ketumdur. Yüksek analiz gücüne sahiptir, hislerinin kuvvetli olması sayesinde çevresinde olup biteni iyi analiz eder. Bu yüzden herkese kuşkucu yaklaşır. Yakınları hakkında kendisi her zaman açık sözlüdür, eleştirir, yargılar, hatalarını yüzlerine vurur fakat başka kimseye bu hakkı tanımaz.