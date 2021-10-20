'Casusluk'' iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı

Türkiye'deki Çeçen muhaliflere yönelik silahlı eylem hazırlığında oldukları ve casusluk yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüphelinin "siyasi ve askeri casusluk" suçundan tutuklanmasına karar verildi.

Gece saat 03.00 sıralarında yapılan operasyon sonucu, Türkiye'de bulunan muhalif Çeçen şahıslara yönelik eylem arayışında oldukları öne sürülen Rusya Federasyonu uyruklu Abdula Abdulaev, Ravshan Akhmedov, Bislan Rasaev ve Aslanbek Abdulmuslimov, Ukrayna uyruklu Ihor Yefrim ile Özbekistan uyruklu Amir Yusupov isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyet müdürlüğü ekiplerince düzenlenen tahkikat sonucu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen ve ifadeleri alınan şüpheliler, TCK'nın 328. maddesinde düzenlenen ve 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası öngörülen "siyasi ve askeri casusluk" suçundan tutuklamaları talebiyle nöbetçi İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Şüphelileri sorgulayan nöbetçi hakimlik, yabancı uyruklu 6 şüphelinin de aynı suçtan tutuklanmasına hükmetti.

Tutuklanan şüphelilerin Maltepe Ceza İnfaz Kurumuna götürüldüğü öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, şüphelilerin, Türkiye'deki Çeçen muhalif kişilere yönelik silahlı eylem hazırlığında oldukları ve bu yönde silah temin edip planlamaya giriştikleri öne sürülüyor.

Şüphelilerin, bu eylemleriyle uluslararası casusluk faaliyetleri içerisinde olabileceklerinin değerlendirildiği de kaydediliyor.