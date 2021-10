'Cami Planlama ve Tasarım Kılavuzu'nun tanıtımı yapıldı

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan 'Cami Planlama ve Tasarım Kılavuzu'nun tanıtımı Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonu'nda yapıldı. Programa Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve çok sayıda davetli katıldı.

Burada konuşan Bakan Kurum, camilerin geleceğine dair çok kıymetli yürüyüşün en önemli adımını attıklarını belirterek, "Kılavuzumuz; planlama, projelendirme, uygulama ve işletme başlıkları altında, hakikaten çok geniş bir mahiyettedir fakat ben bakanlığımızın alanına tekabül eden bir değerlendirme yapmak isterim. Her şeyden önce biz, camiden kopuk bir şehirleşmeye kökten karşıyız. Milli ve manevi değerlerimizin yaşanması ve evlatlarımıza aktarılması açısından camileri yeniden şehrin ve hayatın merkezinde konumlandırmamız şarttır. Mimari olarak, gençlerin aktivite yapacağı geniş alanlar, çocukların oyun mekanları daha geniş tasarlanacak; engelli kardeşlerimiz, hiçbir fiziksel engelle karşılaşmayacaktır. Maalesef 2000'lerin başına kadar süregelen çarpık yapılaşmadan cami mimarisi de nasibini aldı. Bir yerde cami sayısı fazlayken, pek çok yerde camilerin sayısı az kaldı. Bu dengeyi sağlayacağız. Camiler, bu hedef doğrultusunda, nüfusun ihtiyacı göz önüne alınarak planlanacak" dedi.

'CAMİLERİMİZİN İMARINDA İSRAFA TAHAMMÜLÜMÜZ YOK'

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş ise Müslüman toplumlarda camilerin; hayatın, şehrin ve medeniyetin kalbinde, merkezinde yer aldığını dile getirerek, şunları söyledi:

"Camiler, hayata anlam katan değerlerin birleştiği mekanlardır. Camilerimiz her türlü fikri, siyasi, sosyal ve ekonomik farklılıkların ötesinde aynı inanç, aynı duygu ve aynı duada buluştuğumuz en güçlü birlik-beraberlik zeminleridir. Böylece camiler, Müslüman kişiliğinin ve kimliğinin de inşa edildiği merkezlerdir. Bugün de dünyanın her yerindeki Müslümanlar için camiler en kıymetli mekanlardır. Bilhassa milletimizin inanç ve ibadet dünyasında, şehir ve mahalle tasavvurunda, kalbinde ve geleneklerinde camilerin çok özel bir yeri vardır. Burada en önemli husus; şehirleşmenin geldiği noktayı, ihtiyaçları, imkanları merkeze alarak yeni projelere, tasarımlara ihtiyacımızın olduğudur. Yani bugün camilerimizi; sosyal alanlarından ibadet mekanlarına, cemaat kapasitesinden fiziki görünümüne kadar her yönüyle yeniden ele almak zorundayız. Camilerimiz, ihtiyaçlarımıza olduğu kadar şehrin ruhuna ve doğal dünyasına da uygun olmalıdır. Nüfus yoğunluğuna uygun planlanmalıdır. Tüm boyutlarıyla orantılı şekilde inşa edilmeli; sadeliğin ve estetiğin en güzel örneği olmalıdır. Yöresel mimariye, coğrafi farklılıklara ve iklim şartlarına uygun olmalıdır. Engelli kardeşlerimizin ulaşım ve ibadetlerine uygun olmalıdır. Enerji ve su kullanımı gibi açılardan ideal hatta kendi kendine yeterli ve geri dönüşüm sistemleri ile donatılmış olmalıdır. Bu ilkeleri ve hassasiyetleri gözetmeden yapılan camilerin birçok açıdan israfa dönüşme riski vardır. Camilerimizin imar ve inşasında israfa asla tahammülümüz yoktur."

'CAMİ YAPIMININ STANDARDA KAVUŞTURULMASINI HEDEFLENİYOR'