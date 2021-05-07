'Camdaki Kız' zirvedeki yerini korudu!

Kanal D’nin, yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği iddialı dizisi Camdaki Kız, beşinci bölümü ile ekrana geldi. Perşembe reytinglerinde AB ve ABC1 kategorisinde günün en çok izlenen yapımı olan dizi, bir kez daha ekrana damgasını vurdu

Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı adlı romanından uyarlanan ve gerçek bir hayat hikayesinin anlatıldığı Camdaki Kız’ın 06 Mayıs akşamı ekrana gelen yeni bölümü yine ilgiyle izlendi. Kantar Media’nın verilerine göre AB kategorisinde 11.24 reyting 24.36 izlenme payı ile ABC1 kategorisinde ise 10.37 reyting 20.79 izlenme payı ile günün en çok izlenen yapım oldu.

Sedat ve Nalan tekrar birlikte olmaya karar verdi!

Camdaki Kız’ın beşinci bölümünde, yaşanan onca olaydan sonra Sedat ve Nalan tekrar birlikte olmaya karar verdi. Sedat, başına gelenlerden sonra babasından da gördüğü şefkat ile hayatında ikinci bir şans yakaladığına inanır. Nalan'la birlikte olmak istediğine karar veren Sedat, ona yüzüğü geri verir. Ve Nalan ve Sedat, kameralar önünde aşklarını herkese ilan eder.

Nalan karakterini Burcu Biricik canlandırdığı dizi nin oyuncu kadrosunda Devrim Yakut, Enis Arıkan, Feri Baycu Güler, Feyyaz Şerifoğlu, Hamza Yazıcı, Hande Ataizi , Merve Polat, Nihal Menzil, Nur Sürer, Selma Ergeç, Şerif Erol, Tamer Levent ve Tuğrul Tülek gibi başarılı isimler rol alıyor. Senaryosunu Seda Altaylı Turgutlu ’nun kaleme aldığı dizinin yönetmenliğini ise Nadim Güç üstleniyor.