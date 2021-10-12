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'Camdaki Kız'ın Selen'i Selma Ergeç neden ikinci el kıyafet giydiğini açıkladı

Kıyafet seçiminde rahat giyinmeyi tercih ettiğini söyleyen oyuncu Selma Ergeç, "Ben kıyafete hizmet etmeyeyim, o bana hizmet etsin. Yıpransa da sorun etmiyorum" dedi.

'Camdaki Kız'ın Selen'i Selma Ergeç neden ikinci el kıyafet giydiğini açıkladı Kanal D'de perşembe akşamları yayınlanan 'Camdaki Kız' dizisinde 'Selen' karakterine hayat veren Selma Ergeç, Re Touch Mag dergisinin kapağında yer aldı.
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