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'Camdaki Kız'ın Selen'i Selma Ergeç neden ikinci el kıyafet giydiğini açıkladı
Kıyafet seçiminde rahat giyinmeyi tercih ettiğini söyleyen oyuncu Selma Ergeç, "Ben kıyafete hizmet etmeyeyim, o bana hizmet etsin. Yıpransa da sorun etmiyorum" dedi.
Kanal D'de perşembe akşamları yayınlanan 'Camdaki Kız' dizisinde 'Selen' karakterine hayat veren Selma Ergeç, Re Touch Mag dergisinin kapağında yer aldı.