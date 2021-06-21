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'Camdaki Kız'ın Cana'sı Hande Ataizi plajı yaktı geçti

Kanal D'nin sevilen dizisi 'Camdaki Kız'ın Cana'sı Hande Ataizi (47), sevgilisi Dinç Aydoğdu (27) ve oğlu Aslan Leon ile birlikte tatil sezonunu Bodrum'da açtı. Güzel oyuncu, görenleri kendine hayran bıraktı.

'Camdaki Kız'ın Cana'sı Hande Ataizi plajı yaktı geçti Oyuncu Hande Ataizi, rol aldığı 'Camdaki Kız' dizisinin sezon finali yapmasıyla soluğu tatilde aldı. Önceki gün Bodrum'da görüntülenen Ataizi'ne, sevgilisi Dinç Aydoğdu ve oğlu Aslan Leon da eşlik etti.
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