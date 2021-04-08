'Camdaki Kız' başlıyor! Türk televizyon tarihinde bir ilk...

Milliyet yazarı Ali Eyüboğlu bugünkü yazısında Camdaki Kız'la ilgili bilinmeyenlere değindi.İşte o yazı...

Budayıcıoğlu, yeni dizisini Kanal D Ana Haber ’e anlattı. Sözlerine “Ay, çok heyecanlıyım, inanın” diye başlayan yazar, gerçek bir öykü olan ‘Camdaki Kız’ın Nalan’ını betimlerken şunları söyledi:

“Gerçek hayatta da Nalan, tam bir masal prensesi gibiydi. Sanki cam bir fanusa yetiştirilmişti. Yaşadığı onca acıyı, annesinden gördüğü onca zulmü doğal kabul ediyordu, çünkü başka türlüsünü görmemişti. Sanırım hepimiz çok seveceğiz Nalan karakterini...”

Budayıcıoğlu’nun kitaplarından yapılan üç dizi gibi ‘Camdaki Kız’ da iyi bir reyting alırsa, ünlü psikiyatrist, kırılması güç bir rekora imza atmış olacak.

CAMDAKİ KIZ KONUSU NEDİR?