'Camdaki Kız' başlıyor! Türk televizyon tarihinde bir ilk...

Gülseren Budayıcıoğlu’nın aynı adlı romanından uyarlanan ve gerçek bir aşk hikayesinin anlatıldığı “Camdaki Kız”, bu akşam Kanal D ekranında izleyiciyle buluşacak.
Milliyet yazarı Ali Eyüboğlu bugünkü yazısında Camdaki Kız'la ilgili bilinmeyenlere değindi.İşte o yazı...
Burcu Biricik’le Feyyaz Şerifoğlu’nun başrollerini paylaştığı ‘Camdaki Kız’, ünlü psikiyatrist Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı adlı romanından yapılan bir dizi... Budayıcıoğlu’nun ‘Doğduğun Ev Kaderindir’, ‘Masumlar Apartmanı’ ve ‘Kırmızı Oda’dan sonra ‘Camdaki Kız’la dördüncü eseri aynı sezonda ekranlarda... Hafızam beni yanıltmıyorsa bu alanda bir 'ilk' bu.
Budayıcıoğlu, yeni dizisini Kanal D Ana Haber’e anlattı. Sözlerine “Ay, çok heyecanlıyım, inanın” diye başlayan yazar, gerçek bir öykü olan ‘Camdaki Kız’ın Nalan’ını betimlerken şunları söyledi:
“Gerçek hayatta da Nalan, tam bir masal prensesi gibiydi. Sanki cam bir fanusa yetiştirilmişti. Yaşadığı onca acıyı, annesinden gördüğü onca zulmü doğal kabul ediyordu, çünkü başka türlüsünü görmemişti. Sanırım hepimiz çok seveceğiz Nalan karakterini...”
Budayıcıoğlu’nun kitaplarından yapılan üç dizi gibi ‘Camdaki Kız’ da iyi bir reyting alırsa, ünlü psikiyatrist, kırılması güç bir rekora imza atmış olacak.
CAMDAKİ KIZ KONUSU NEDİR?
Nalan, sıcakkanlılığı ile herkesin ilk görüşte sevgisini kazanan, dünyalar güzeli bir genç kadındır. Ailesinin tek çocuğu olduğu için el bebek gül bebek büyütülmüş, hayatını varlık içinde yaşamış ve en iyi okullardan dereceyle mezun olan Nalan, Türkiye'nin en büyük oteller zinciri olan Koroğlu'nun şirketinde mimar olarak çalışırken birden kendisini Sedat Koroğlu'yla evlilik arifesinde bulur.
CAMDAKİ KIZ OYUNCULARI
Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı isimli romanından uyarlanan, gerçek bir aşk hikayesinin konu alındığı Camdaki Kız'da; Nalan karakterini Burcu Biricik'in canlandırıyor. Başarılı oyuncu kadrosuyla göz dolduran dizide Devrim Yakut, Feri Baycu Güler, Feyyaz Şerifoğlu, Hamza Yazıcı, Hande Ataizi, Merve Polat, Nihal Menzil, Nur Sürer, Selma Ergeç, Şerif Erol, Tamer Levent ve Tuğrul Tülek rol alıyor.
CAMDAKİ KIZ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Camdaki Kız 8 Nisan'da ilk bölümüyle Kanal D ekranlarına gelecek.