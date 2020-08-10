'Burun estetiği yaptıracaktım ama...'

Öykü Gürman, TV100’de ekrana gelen Deniz Akkaya ve Uzm. Dr. Yusuf Topal’ın sunduğu ‘Biz Bize’ programına konuk oldu. Fatih İçmeli’yle evlilik hazırlığında olan şarkıcı, “Annem-babam 11 yaşındayken boşandılar. Baba eksikliğini çok yaşamış biriyim. Dolayısıyla erkek arkadaşımın bu anlamda

o şefkatine, bir kadın olarak her zaman ihtiyacım olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.