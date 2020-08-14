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'Burası kurtlar sofrası' dedi ve...

'Burası kurtlar sofrası' dedi ve... Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve somer Sivrioğlu'nun jürisi olduğu yarışman dün akşam ekrana gelen bölümünde 12. yarışmacı belirlendi.
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