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'Bülent Ersoy bunu yapsın ayakta alkışlarım'
Önceki gün müdavimi olduğu bir kürk dükkânında soluğu alan Tük Sanat Müziği'nin 'Diva'sı Bülent Ersoy, çıkışta muhabirlerin 'kürk' sorusuna verdiği cevapla adından söz ettirdi.
Milliyet gazetesinden Ali Eyüboğlu'nun, "Diva Bunu Yapsın Ayakta Alkışlarım" başlıklı yazısı şöyle: "Nişantaşı’ndaki kürkçüsünden tanesi 60 bin TL’den iki tilki kürküne 120 bin TL ödeyen Bülent Ersoy’a, çıkışta muhabirler, 'Hayvanseverler size çok kızacak' deyince verdiği yanıt şu oldu: