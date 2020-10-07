Oyuncu Cem Özer, bir kadın takipçisiyle sosyal medya üzerinden yaptığı görüntülü görüşmeler ve mesajların ifşa olması üzerine bir açıklama daha yaptı.

Eşi Pınar Dura ile sosyal medya hesabında bir video paylaşan Cem Özer, taciz iddialarını kabul etmedi. Ünlü oyuncu, “Bu bir taciz değil, karşılıklı olan bir şey. 10 yıl öncesinden tanıdığım biri. Eşimle ayrı olduğumuz bir dönemde yaşanmış bir hikayedir” dedi.

Araya giren Pınar Dura, “Biz yaklaşık 9 senedir beraberiz, 3 senedir evliyiz. Biz de küslükler, minik ayrılıklar yaşayabiliriz. Cem bekarken, hayatında ben yokken Almanya ’da bu kadınla minik bir birlikteliği olmuş” şeklinde konuştu. Özer eşinin bu sözleri üzerine karısından özür diledi: Sıkıntı yaşadığımız dönemde bu kadının ısrarlarına dayanamayıp bir hata ettim. Sebebi de ortaya çıktı. Bir menfaat elde etmek üzere yapılan bir şeydi. Canım karımdan özür diliyorum. Ona teşekkür ediyorum, dimdik yanımda durdu.

"GÜZEL RUHLU SEVGİLİM"

Pınar Dura, 5 Ekim doğumlu eşi Cem Özer’in doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı: Güzel ruhlu sevgilim. Sen duygusallığınla ve merhametinle bana hep ilham veriyorsun. Hayat arkadaşın ve karın olmaktan gurur duyuyorum.

Cem Özer’in Almanya’da yaşayan ve kendisi gibi evli olan bir kadını sosyal medya üzerinden çıplak fotoğraflarını göndererek taciz ettiği öne sürülmüştü.

Takipçisiyle 11 yıl önce Almanya turnesi sırasında tanıştıklarını söyleyen Özer taciz iddialarını reddetti. Ünlü sanatçı yaşananlar için, “Bundan 11 sene önce Almanya turnesinde bir geceliğine bu kadınla birlikte olduk. Sonra başka bir şehre gittim. Bundan 6-7 sene önce bu kadın sosyal medyadan tekrar beni buldu. Tekrar benimle flörtleşmeye başladı. Sosyal medyadan sevişmeye başladık” ifadelerini kullandı.