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"Bu fotoğrafa iki kişi daha eklensin istiyorum"

"Bu fotoğrafa iki kişi daha eklensin istiyorum" Yaptığı coverlar ile popüler olan şarkıcı Zeynep Bastık, takipçilerinin sorularını yanıtladı.
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