Çankırı Valisi Abdullah Ayaz karantina kurallarının ihlal edilmesine yönelik, "Bu büyük bir sorumluluk ve büyük bir vebal. Karantina altında olması gerekirken dışarı çıkıp bunu kaç kişiye bulaştırdığını hiçbir zaman öğrenemeyeceğiz" dedi.

Çankırı'da karantina kurallarını ihlal eden 2 kişi Çankırı Valiliği tarafından belirlenen yurda yerleştirilirken haklarında da idari para cezası uygulandı.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, karantina kuralını ihlal eden 2 vatandaşın geri kalan süreyi yurtta devam edeceklerini belirtti. Vali Ayaz, "Bayramdan beri hiç istemediğimiz bir durumu yaşıyoruz salgınla ilgili olarak. Türkiye genelinde de, ilimizde de vakalar artmakta. Buna mukabil aldığımız tedbirler, denetimleri de elden geldiğince artırmaktayız. Tabi malum bu hafta içinde karantina altında olması gerekirken dışarı çıkmış olduğu tespit edilenlerin geri kalan karantina sürelerini yurtlarda tamamlamaları gerektiği noktasında bir karar alındı ve uygulamaya konuldu. Dün akşam da maalesef ilimizde karantina altında bulunması gereken 2 vatandaşımızı denetim yapan arkadaşlarımız tespit ettiler ve yurda yerleştirdi" dedi.

"Bu büyük bir vebal"