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“Böyle giderse tedavi edecek sağlık çalışanı bulamayacağız"

01 Eylül 2020 Salı - 14:10 | Son Güncelleme : 01 09 2020 - 14:21

Prof. Dr. Ateş Kara, Neler Oluyor Hayatta’ya konuştu.


Kanal D’nin sunuculuğunu Hakan Ural ile Nur Tuğba Namlı’nın yaptığı “Neler Oluyor Hayatta” programına bağlanan  Prof. Dr. Ateş Kara salgında gelinen son durumla ilgili açıklamalarda bulundu.
 
Bilim kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, vaka sayısının giderek arttığını ve bu durumun tehlikeli olduğunu açıkladı. Kara, koronavirüs sebebiyle sağlık çalışanlarının da hayatını kaybettiğini ve gidişatı iyi olmadığını ifade etti. Kara açıklamasında “Canımız yanıyor,  hasta sayısı gittikçe artıyor. Böyle giderse tedavi edecek sağlık çalışanı bulamayacağız” diyerek durumun ciddiyetine dikkat çekti. Aile bireyleri dışında, dışarda görüşülen herkesin yanında maske ve sosyal mesafe kuralına uyulması gerektiğini söyleyen Kara, özellikle etkinliklerde rehavete kapılmamak gerektiğini belirtti.  Virüsü atlatanların da tekrar hastalığa yakalanma ihtimali olduğunu açıklayan Kara, önlemlerin herkes için geçerli olduğunu söyledi. Önümüzdeki zamanlarda, kısıtlamaların geri gelebilme ihtimali olduğunu belirten Prof. Dr. Ateş Kara, aşıyla ilgili açıklamalarda da bulunarak çalışmalarının hızla sürdüğünü ama uygulamanın 2021 yılının bahar ayını bulabileceğini ifade etti. 
 

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