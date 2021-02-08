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"Boğaziçi" ile ilgili paylaşımlara ilişkin 2 kişi tutuklandı

AA |  08 Şubat 2021 Pazartesi - 0:41 | Son Güncelleme : 08 02 2021 - 0:41

Twitter'daki "Boğaziçi Dayanışması" hesabının kullanıcısı B.B. ile "Diriliyoruz" hesabının kullanıcısı M.Ü. "suç işlemeye tahrik" suçundan tutuklandı.


İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, İstanbul Cumhuriyet  Başsavcılığının talimatları doğrultusunda, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik  Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Twitter sosyal medya paylaşım sitesindeki  "provokatif paylaşımlarla" ilgili çalışma yapıldığı bildirildi.
 
Açıklamada, "Diriliyoruz, @Diriliyoruz1" rumuzlu hesap kullanıcısı  olduğu tespit edilen M.Ü'nün İstanbul'da, "Boğaziçi Dayanışması, @boundayanisma"  rumuzlu hesap kullanıcısı olduğu tespit edilen B.B. isimli şahsın ise İzmir'de  yakalanarak gözaltına alındığı kaydedildi.
 
Her iki şüphelinin bugün mevcutlu olarak adli makamlara sevk  edildikleri ifade edilen açıklamada, şüphelilerin "suç işlemeye tahrik" suçundan  tutukladıkları bilgisine yer verildi.
 

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Twitter Boğaziçi Dayanışması tutuklandı
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