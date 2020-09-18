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'Biz de sütten çıkan kaşık değiliz'
Tuzla'da 67 yaşındaki komşusu Hüseyin Meriç'i darbettiği gerekçesiyle mevcutlu şekilde adliyeye getirilen Halil Sezai Paracıkoğlu, 'silahla kasten yaralama' suçundan tutuklandı. 41 yaşındaki şarkıcı, kararın ardından Maltepe Cezaevi'ne gönderildi. Milliyet yazarı Özay Şendir, gündeme bomba gibi düşen olay üzerinden 'Türkiye’nin tek terbiyesizlik edeni Halil Sezai gibi davranmak da en az yapılan kadar mide bulandırıcı' yorumunda bulundu.
Milliyet gazetesinden Özay Şendir'in, "İşkembe Çorbasından Çıkan Kaşık" başlıklı yazısı şöyle: "Babası yaşında birisine, tekme tokat dalan birisi Halil Sezai; savunulacak bir yanı yok terbiyesizliğinin. Ama Türkiye’nin tek terbiyesizlik edeni Halil Sezai gibi davranmak da en az yapılan kadar mide bulandırıcı.